El gol, tarea pendiente de Colombia: así fueron los tantos en esta era

La Selección Colombia afrontará este martes (2 p. m.) un nuevo examen en su preparación para la eliminatoria al Mundial de Catar, que arranca en marzo del próximo año. Su rival será Argelia, el campeón africano, ante el que deberá solucionar su problema reciente, la falta de gol, tras dos partidos sin poder anotar.

Hoy no están ni Falcao (no convocado) ni Duván Zapata (lesionado). Así que la responsabilidad del gol recae en los otros hombres de ataque, como Muriel, que desde la llegada de Queiroz ya se ha mostrado con tres goles, o Roger Martínez, que ha anotado uno, o Alfredo Morelos, que aún no anota, pero despertó los elogios del DT tras el juego contra Chile.



Bajo el mando de Queiroz, Colombia ha disputado 11 partidos con 14 goles, y en tres juegos terminó sin anotar. “14 goles en 11 partidos no está bien, pero no estamos lejos de un equipo de fútbol ganador. Claro que queremos más”, dijo Queiroz.



Sin embargo, contra Venezuela y Chile careció de definición. No pudo anotar, y eso que generó oportunidades para hacerlo.



"No quiero volver a la historia de Chile, pero todos saben que fuimos más propositivos, que no entiendo cómo un árbitro no pita un penalti de esos, que permite 27 faltas, que permite que terminen con 11. Ha sido difícil que los atacantes concluyan sus jugadas", recordó el DT.



Por eso, contra Argelia, es la oportunidad para que el equipo corrija ese déficit que dejó preocupado al DT tras el juego pasado. “Con trabajo y con tranquilidad, los goles van a llegar. Confío mucho en los jugadores”, dijo Queiroz.



En esta era, los mejores anotadores de Colombia han sido Muriel y Zapata, de a tres tantos. Falcao lleva dos, y Díaz y Roger, de a uno. Es decir que los delanteros llevan 10 de los 14 goles del equipo.

Alineaciones probables

Argelia: Raïs M'Bolhi; Youcef Atal, Ramy Bensebaini, Djamel Benlamri, Aissa Mandi; Mehdi Abeid, Ismael Bennacer, Sofiane Feghouli; Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah, Youcef Belaïli.



Colombia: Camilo Vargas; Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Jophan Mojica; Juan Guillermo Cuadrado, Jéfferson Lerma, Mateus Uribe; Luis Sinisterra, Luis Fernando Muriel y Andrés Ibargüen.



