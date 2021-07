La noche de Martínez que dejó afuera a Colombia de la final

La gran figura fue Emiliano Martínez, el arquero argentino que atajó los penales de Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona.



Cuadrado se enfrentó de primero al punto blanco. Lo miró y supo qué hacer. Dio la confianza para sus compatriotas con el remate cruzado que, aunque Martínez lo adivinó, no logró atajarlo.

Lionel Messi continuó la tanda. Los recuerdos de pasados tormentosos de otras copas América no lo apabullaron. Ospina no salió en la foto.



En el segundo cobro, ambas selecciones fallaron y ninguno tomó distancia. Pero Colombia, en el siguiente penal, el golero argentino nuevamente lo atajó y la albiceleste marcó.



En el tercer penal, Martínez y Borja tuvieron un cruce de palabras. Pero este no amedrentó al delantero colombiano que marcó y se plantó imponente ante el guardameta.



Lautaro no perdonó y la distancia se mantuvo en el cuarto penalti. El cobro final fue de Edwin Cardona, a quien Emiliano Martínez le atajó el disparo con el que Argentina se clasificó a la final.