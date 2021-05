Análisis: la fractura entre James y Reinaldo Rueda

La no convocatoria a James Rodríguez de la Selección Colombia y el fuerte comunicado de respuesta del jugador revelan una fractura inocultable entre el ahora excapitán y referente del combinado nacional y el entrenador Reinaldo Rueda.

¿Qué pasó? Cuando se esperaba que James Rodríguez se reportara a más tardar este viernes a la concentración de la Selección Colombia en Barranquilla, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un sorpresivo comunicado en el que anunciaba el retiro de la convocatoria del jugador del Everton inglés.



“En los días pasados, el volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual no podrá unirse al grupo de convocados por Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el campeonato suramericano (Copa América)", dice el comunicado de la FCF.

Se sabía de la lesión

James Rodríguez sufrió una lesión en la pantorrilla, según dijo Carlo Ancelotti, su técnico en el Everton, por lo que no pudo terminar la temporada de la Premier League. En el último mes, James solo estuvo 78 minutos en uno de los cinco partidos que disputó su club.

La inactividad por la situación médica de James era tema público y conocido. Sin embargo, Rueda lo incluyó en su lista de 26 jugadores para enfrentar los próximos partidos de la eliminatoria del Mundial de Catar, contra Perú, el 2 de junio en Lima, y Argentina, el 8 de junio, programado en Barranquilla.



Además, esa es la nómina que será la base que disputará la Copa América, desde el 13 de junio.

Fuerte reacción de James: la fractura

La respuesta de James, a través de una comunicación pública, fue muy dura:



"Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones (…) Los tiempos pertinentes de este proceso me sugieren tener precaución para participar en la fecha 7 de la eliminatoria, pero me permitirían integrarme de lleno en la fecha 8 y por supuesto estar para la Copa América 2021", agregó.



Y finalizó: "Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho", declaró James.

¿‘Conejo’ de James? ¿Escogió partido?

Extraoficialmente se asegura que el cuerpo médico y técnico de la Selección entendieron que James Rodríguez estaba escogiendo el partido que jugaría de la eliminatoria y que se autodescartaba del choque contra Perú en Lima, el inmediato, y él mismo se habilitaba para enfrentar a Argentina.



Así las cosas, Rueda, en una demostración de su jefatura, mando y control de grupo, decidió sacarlo de ambos juegos y de paso de la Copa América.



Otras versiones, también extraoficiales, señalan que el cuerpo médico de la Selección recibió el informe de la lesión enviado por el Everton y consideró, tras sus evaluaciones, que James Rodríguez no podría estar en ninguno de los dos juegos eliminatorios.



Pero además según versiones de prensa, al cuerpo técnico le molestó muchísimo la demora de James para integrarse a la concentración en Barranquilla, a pesar de que había viajado con anticipación desde inglaterra (no estuvo en el último partido del Everton, que perdió 5-0 con Manchester City). Lo esperaron el martes, el miércoles y el jueves.

¿Por qué lo llamaron?

Sin embargo, si esto fuera así, no se entiende entonces que James hubiera sido incluido en la convocatoria oficial, publicada apenas del 18 de mayo anterior.



Además, Ancelotti aseguró que James Rodríguez no jugaba con el Everton porque estaba concentrado en su recuperación para poder jugar con la Selección Colombia la eliminatoria y la Copa América.



La fractura entre james y Rueda ya quedó manifiesta.

La salida de Quintero

Este es el segundo inconveniente que en menos de una semana tiene Rueda con la convocatoria inicial que hizo.



La FCF comunicó que por problemas relacionados con las medidas sanitarias en China por la pandemia de covid-19, retiraba de la lista a Juan Fernando Quintero, que milita en el Shenzhen de ese país.

Juan Fernando Quintero (der.), con su mamá, Lina Paniagua. Foto: Archivo Particular

"El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que el jugador Juan Fernando Quintero ha sido desconvocado por motivos de fuerza mayor. El mediocampista no podrá unirse al grupo de convocados por el director técnico, Reinaldo Rueda, debido a los estrictos protocolos y normas establecidas por China, país en el que juega actualmente, para poder salir y regresar luego de estar en nuestro país, los cuales pueden afectar su continuidad deportiva en el club y el cumplimiento de sus obligaciones laborales", explicó la Federación de fútbol.



Quintero fue convocado a sabiendas de las rigurosas medidas sanitarias en China. Extraoficialmente se aseguró que se esperaban adelantar “gestiones diplomáticas” que permitieran la presencia de Quintero en Barranquilla y luego en la Copa América, pero que estas no surtieron efecto.

La demora de Cardona

El jueves 27 de mayo, un día antes antes de conocerse que no se convocaría a James, se conoció que se sabía que Edwin Cardona, jugador del Boca Juniors de Argentina, sería llamado para ocupar el lugar de Quintero.



La oficialización de esa inclusión, el viernes, acarreó una nueva discusión: ¿Por qué Cardona llegará solo el martes de la semana siguiente y no el lunes, como lo dictan las fechas obligatorias de préstamo de jugadores por la Fifa?



Se supo que se accedió a la petición de su club de origen de permitirle jugar el próximo lunes la semifinal del campeonato argentino contra Racing.



Versiones en Barranquilla indican que, además, Andrés ‘Rifle’ Andrade sería llamado a la Selección en el lugar dejado por James.



