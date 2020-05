El doloroso estreno del primer título mundial de Francia

No hubo que esperar a que avanzara demasiado el Mundial de Corea-Japón para que llegaran las sorpresas. El primer partido tuvo un resultado increíble: el debutante Senegal, sin experiencia en las Copas del Mundo, venció 1-0 a Francia, el actual campeón y el gran favorito para ganar el torneo.

El resultado es increíble, pero no inexplicable. El juego se resume así: Senegal fue rápido y práctico. A Francia le faltó tranquilidad.



(Le puede interesar: Exclusiva de EL TIEMPO: así piensa Roglic ganarle el Tour a Egan)



Francia comenzó con problemas, y no solamente porque Zinedine Zidane se quedó por fuera. La defensa era muy lenta: mientras los senegaleses iban en avión, los franceses andaban en bus. Eso lo aprovechó el velocísimo El Hadji Diouf para sacar provecho. Fueron 15 minutos de angustia.



Francia reaccionó un poco y mostró algo de su fútbol y de su favoritismo, pero no tuvo profundidad. David Trezeguet estrelló un cabezazo en el palo a los 23 minutos: fue su única llegada en el primer tiempo.



(Lea también: Las eliminaciones más increíbles en los Mundiales)



El primer palo del Mundial llegó a los 29 minutos: Diouf corrió por la izquierda y tiró un centro templado. Fabien Barthez y Emmanuel Petit salieron a buscar el balón, pero se fueron en blanco. Papa Bouba Diop aprovechó el rebote del portero y anotó el 1-0.



Los franceses comenzaron el segundo tiempo con ataques veloces que rozaban con el desespero. Ahí apareció la otra gran figura del partido: el portero Tony Sylva. Remató Djorkaeff, ahí estaba el arquero. Intentó Trezeguet, Sylva volvió a evitar. Vieira metió un cabezazo, y Sylva voló a atajarlo.



Francia no le encontraba el rumbo al partido y Senegal resolvía todo con velocidad en el contragolpe. Los africanos no tenían mucho, pero aprovecharon bien lo que tenían. Así se fueron los últimos 45 minutos.



(En otras noticias: Van 26.688 contagios por covid-19 en Colombia; recuperados, casi 7.000)



El técnico Roger Lemerre tiene preocupaciones adicionales a la ausencia de Zinedine Zidane. Ahora le quedan dos partidos para demostrar que puede repetir título. Al frente están Dinamarca y Uruguay, que en el papel son más que Senegal.



DEPORTES