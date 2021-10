Video: Falcao 'rompió la cintura' de Piqué, pero salió con la camisa rota

Este miércoles 27 de octubre, el colombiano Radamel Falcao le dio la victoria a su equipo el Rayo Vallecano con una anotación que les permitió ganar 1 - 0 frente a uno de los rivales más importantes de España: el Barcelona.

En esta contienda el ‘Tigre’, que empezó como titular, cazó un pase profundo de su compañero Óscar Trejo para abrir la defensa del Barcelona y dejar regado con un bello amague a Gerard Piqué, jugador con el que se enfrentó en la cancha en varias ocasiones.



En una de esas, incluso, el español incluso rompió la camisa de Falcao.



Todo ocurrió en el segundo tiempo. El defensa del Barcelona cubría al colombiano cuando el ‘Tigre’ se enzarzó con él en una disputa de balón.



El zaguero ‘culé’, quien iba a caer al piso, se sostuvo de la camisa de Falcao y la rasgó hasta la altura del pecho.



El árbitro, ante esta acción, le pitó falta a Radamel. En redes sociales se comentó mucho la imagen tras la jugada: Piqué en el suelo, quejándose por un presunto dolor, y Falcao con la camisa rota.



El técnico del Rayo decidió retirar al ‘Tigre’ del partido y en su lugar entró a la cancha Randy Nteka. Falcao había cumplido.



Me hace gracia que han dicho que era falta de Falcao a Piqué.



Pues aquí se ve como agarra Piqué de la camiseta de Falcao, y acaba rota. pic.twitter.com/sKml1XgLYC — Brian Cohen (de Nazareth) (@_insectourbano) October 27, 2021

En su salida, el colombiano caminó con la camisa rota en medio de los aplausos y la ovación de todos los hinchas, quienes se mostraban felices y agradecidos con el jugador por marcar el gol contundente en el primer tiempo.



En redes sociales, los comentarios y memes por la actuación de ambos futbolistas no se hicieron esperar.



Muchos internautas atacaron a Piqué tras no contener a Falcao y dejarse amagar en la jugada del gol.



También se comentó lo que para muchos fue un ‘show’ de Piqué, quien, aún en el suelo, se quejaba de una seria agresión durante la disputa del balón.



La prenda rota de Falcao pasó a un segundo plano.



El partido del Rayo fue la gota que rebalsó la copa del Barcelona, equipo que despidió a su técnico Ronald Koeman. En este momento la entidad ‘culé’ tiene a un entrenador interino en el primer equipo mientras se plantea algún nombre para tomar las riendas de un equipo que está en crisis durante los primeros meses de la era ‘pos-Messi’.



La historia es muy distinta con el Rayo: el equipo de Vallecas no cabe de la dicha gracias a su impecable torneo por el momento. El equipo de Falcao se ubica en la quinta posición de la tabla de La Liga y, además, con el gol del ‘Tigre’ contra el Barcelona, rompió una racha infortunada contra los blaugranas.

