Reinaldo Rueda prepara convocatoria, con luces y sombras 

Esta semana, el técnico Reinaldo Rueda dará a conocer su nueva convocatoria para la disputa de los partidos de la eliminatoria contra Brasil, el 11 de noviembre, y Paraguay, el 16. Varias novedades podría tener este listado, pero el tema principal de incertidumbre pasa por la situación de James Rodríguez y su posible retorno, aunque ahora tiene una nueva lesión.



Cuando parecía que James quizá volvía, que tal vez entraba de nuevo en la baraja de Reinaldo, pues ya estaba jugando y hasta hizo gol con el Al Rayyan, y según se supo fue bloqueado por la Federación Colombiana de Fútbol, se presentaron nuevos problemas. James no solo fue expulsado en el partido del fin de semana, sino que ayer se conoció que padece una nueva molestia física, que prende las alarmas.



“James tiene una contusión en su décima costilla derecha, necesitará unos días para recuperarse”, escribió el club, y acompañó el mensaje con una imagen de James en el partido. Esta contusión pudo ser consecuencia de las constantes faltas que recibió en el juego y que motivaron su reacción.

James Rodríguez en el Al Rayyan Foto: Twitter @AlRayyanSC



James se perfila para regresar al seleccionado, teniendo en cuenta que está recuperando su ritmo, pero ahora no se sabe cuántos partidos se perderá. Por la roja no estará en el del próximo miércoles. Su regreso es clave, sobre todo porque Juan Fernando Quintero, el otro ‘10’ del equipo, se encuentra en China y no vendría para estos juegos.

Así están los seleccionables

El festejo de Díaz en la Champions. Foto: EFE

Varias dificultades presenta la Selección para esta convocatoria, por lesiones o poca continuidad. Se destaca por ejemplo que en la defensa hay problemas:



Yerry Mina no ha actuado con el Everton desde que llegó de la Selección de las pasadas jornadas de la eliminatoria, por problemas de isquiotibiales. Hoy tampoco jugaría.



Por su parte, Dávinson Sánchez perdió titularidad en Tottenham. Y para seguir con los problemas defensivos, Carlos Cuesta, el central que se ganó la titularidad en la Selección, se recupera de una lesión sufrida en un partido del Genk.



Para colmo, este domingo salió lesionado el lateral Stefan Medina, del Monterrey mexicano. Abandonó la cancha a los 11 minutos del juego contra San Luis. Se espera el reporte médico. Medina es uno de los laterales derechos fijos de Rueda, junto a Daniel Muñoz.

Ospina, Zapata y Díaz, las mejores noticias

David Ospina (25), en acción contra Sampdoria, en el triunfo del Nápoles por 0-4. Foto: Luca Zennaro. Efe

No todas son preocupaciones en la Selección. El ataque parece renovado, con buenas noticias. Falcao García está en buen momento, haciendo goles, lleva 4 en Rayo Vallecano.



Duván Zapata está recuperando su senda anotadora en el Atalanta. El fin de semana anotó en la Serie A ,contra el Lazio.



Luis Fernando Muriel está recuperado y jugando. Además, Luis Díaz, el hombre del Porto, sigue en extraordinario momento. El sábado le hizo gol al Boavista, y su equipo gano 4-1.



Por otro lado, ya está listo para volver el delantero Miguel Borja, del Gremio, que es hombre clave para Reinaldo y no pudo estar en los pasados juegos. Fue bloqueado para su posible convocatoria, aunque ha jugado poco tras su lesión y de hecho este domingo no lo hizo. También fue bloqueado Jaminton Campaz, del equipo de Porto Alegre, que si tuvo minutos el fin de semana.

Las buenas noticias también pasan por el portero David Ospina, que no solo fue figura de Colombia en la pasada triple jornada de la eliminatoria, sino que mantiene un gran nivel en el Nápoles, donde completó cuatro partidos seguidos de Liga sin recibir gol, en la victoria contra Salernitana (0-1). Ya son siete juegos seguidos, contando los de la Selección, con su arco en cero.



En el medio campo Matheus Uribe, Wílmar Barrios y Gustavo Cuéllar están en pleno ritmo de competencia. Juan Guillermo Cuadrado no pierde continuidad en Juventus.



Entre las nuevas opciones se destaca que Edwin Cardona volvió a tener minutos con Boca Juniors.





DEPORTES

