Gerard Piqué y Shakira empezaron el 2023 con las mismas polémicas del 2022. El exjugador del Barcelona y la cantante barranquillera no han dejado de ocupar titulares de la prensa rosa por cuenta de los detalles que día a día se conocen sobre su intrincada separación, tras una relación de doce años.

En los últimos días, el mayor eco lo ha causado un increíble rumor que asegura que Clara Chía, la nueva novia de Piqué, mantuvo una relación con el entrenador del Manchester City, el también catalán Pep Guardiola.



Al margen de esa información, que parece ser un bulo, lo cierto es que Shakira y sus hijos ya no están en Barcelona. Por tanto, los encargados del cubrimiento de su situación se centran en los detalles que rodean la 'nueva vida' que espera tener la cantante en su nuevo lugar de residencia.



Bajo ese panorama, se conoció una información de impacto para los interesados: la relación de Clara Chía con los hijos de Piqué. Esto, pues, asegura el portal español OKDiario, "no todo es lo que parece" y "Shakira dio órdenes".



(Le puede interesar: Guardiola no es el único: aparece otro DT en caos de Shakira, Piqué y Clara Chía).

'Shakira dio órdenes'

Facebook Twitter Linkedin

Clara Chía, Piqué y Shakira. Foto: TikTok Elbarrioklk, YouTube Shakira

Según la periodista Lorena Vázquez, una de las populares 'mamarazzis' que adelantó la noticia de la separación, Piqué no habría incluido a su nueva pareja en el entorno familiar con los menores.



"A Clara la tiene bastante alejada de sus hijos. Ella conoce a los niños en el entorno laboral pero nunca ha sido presentada como pareja de su padre. De momento ni ha convivido con los niños los fines de semana ni ha vivido con ellos momentos de ocio", aseguró Vásquez en una de sus recientes intervenciones.



En ese sentido, OKDiario sostiene que "no todo es lo que parece". De hecho, dice el medio, la condición que tendría Piqué para visitar a sus hijos fuera de España tiene que ver con la ausencia de Clara Chía.



"El empresario no puede hacer el viaje con Clara Chía porque la joven no es bienvenida. Shakira ha dado órdenes muy concretas para que no comparta ocio con sus hijos", asegura el portal.



(Además: Juan Pablo Montoya comparte su verdad: 'No estaba disfrutando la Fórmula 1').

Hay rumores de que la novia de Gerard Piqué, Clara Chia, lo engañó con Pep Guardiola. [Diario SPORT] pic.twitter.com/4OreDDnUx9 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) April 6, 2023

Hasta el momento, ni Piqué ni Shakira se han referido a la situación de Milán y Sasha con Clara Chía.

Más noticias

DEPORTES