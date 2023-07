La Selección Colombia femenina tendrá por primera vez una camiseta oficial para el Mundial en Australia - Nueva Zelanda, donde disputará la copa del mundo entre el próximo 20 de julio y el 20 de agosto del 2023.



Allí, las futbolistas competirán en el Grupo H, junto a Alemania, Marruecos y Corea del Sur, con quien tendrán su partido inicial.

En esta edición, la marca deportiva Adidas presentó la colección inspirada en la biodiversidad de los países concursantes con el lema 'Football is in our nature', (El futbol es nuestra naturaleza), el pasado mes de marzo.



Las camisetas, que hacen parte del kit de visitantes, pertenecen a Argentina, Colombia, Alemania, Japón, España, y Suecia, tras haber lanzado los llamativos diseños de Costa Rica, Italia y Jamaica a principios de este año.

La indumentaria de Colombia está inspirada en Caño Cristales, uno de los afluentes más característicos del país por su belleza de inigualable de color. La mezcla de tonalidades amarillas y rojas se dejan ver a través sus aguas cristalinas, haciendo de este un gran espectáculo, por eso es conocido como 'El río de los dioses'.



En ese sentido, la marca deportiva le hizo honor a la maravilla natural con una camiseta en la que predominan los azules, amarillos y rosas, junto al escudo y las tres rayas amarillas tradicionales en los hombros.



“En su boceto inspirado en Caño Cristales, predominan las diferentes tonalidades de azules, visos amarillos y rosados que hacen alusión a los colores de este icónico lugar presente en uno de los pulmones verdes del Meta”, informó la Federación Colombiana de Futbol, FCF en su portal.

Adidas y la FCF presentan la nueva camiseta de la Selección Femenina para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.🔗 https://t.co/EKUZiBl6CZ #TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/kCxTgU6LB2 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 23, 2023

Ante el diseño, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún afirmó que esperaba que esta fuera del agrado, tanto de las jugadoras como de la hinchada que ha seguido fielmente la trayectoria de las futbolistas.



“Que Adidas diseñe una camiseta exclusiva para la copa mundial femenina de la FIFA nos llena de felicidad y estoy seguro de que las jugadoras se sentirán muy identificadas con esta nueva indumentaria, así como esperamos que sea de todo el gusto de los aficionados que apoyan a nuestra Selección Femenina de Mayores", expresó Jesurún en un comunicado.

Esta indumentaria, hecha con tecnología 'HEAT.DRY' para mantener a las jugadoras frescas al momento de los partidos, se encuentra disponible en las tiendas oficiales de la marca deportiva, así como en su página web con un costo de 250 mil pesos colombianos.



La prenda, que ya fue estrenada por las jugadoras en el partido amistoso contra Italia el pasado mes de abril, tendrá su gran debut el próximo 25 de julio, cuando las colombianas se enfrenten a la República de Corea del Sur en el estadio australiano, Sydney Football Stadium.

¿Por qué triunfa la Selección Colombia femenina?



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

