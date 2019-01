Carlos Queiroz, un técnico táctico y pragmático

Carlos Queiroz está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de la Selección Colombia. Este lunes se reúne el comité ejecutivo de la Federación y definirá el viaje de tres de sus integrantes a Emiratos, donde Irán –la selección de Queiros– juega la Copa Asia que termina el primero de febrero, para tratar de sellar el acuerdo. Se trata de un técnico de experiencia y prestigio que tiene la fama de practicar un fútbol defensivo, aunque quienes han seguido de cerca su trabajo lo califican como un DT pragmático, equilibrado y racional.

Queiroz es una figura respetada en Portugal. Allí es considerado el padre de la generación dorada (Figo, Rui Costa, João Pinto, Paulo Sousa) que ganó dos veces el mundial Sub-20 (1989 y 1991). Se le reconoce por ser un estudioso del fútbol –algunos lo llaman científico o profesor–, que se formó como DT en las aulas y que nunca ha dejado de prepararse.



El periodista Joaquim Rita, de la cadena SIC de Portugal y el encargado en su país de votar en el Balón de Oro, considera que más que defensivo Queiroz promulga orden. “Es un grandísimo entrenador. No es alocado, él es cauteloso, racional, le gusta el equilibrio entre lo ofensivo y defensivo. Desde lo táctico ha hecho un gran trabajo. Los equipos de Queiroz nunca son vulnerables. Tiende a agrupar las piezas de forma racional. Si en Suramérica les gusta mucho ir al ataque en busca del gol, esa no es su visión principal”, opina.

La posesión es el elemento técnico que más resalta Rita de Queiroz. Ese es, en su concepto, un principio de su identidad. “Su filosofía es tener el balón. Le gusta la posesión; aunque hay una realidad y es que contra los grandes se dificulta. Ahí su característica es el equilibrio. Con posesión va al ataque, pero no con anarquía, ¡nunca!, sino con orden y mucho trabajo. En Portugal nos gustaba como salía el equipo, como tenía el balón en contragolpe”.



Ese orden defensivo y el contragolpe son un sello de Queiroz. Aunque no siempre ha sido así. Nicolás Vilas es periodista franco-portugués de la cadena francesa RMC Sport y autor de libros de fútbol. Conoce bien el juego de Queiroz y opina: “La palabra que mejor lo caracteriza es pragmático. Es inteligente, sabe qué hacer con la materia que tiene. Muchos dicen que es defensivo, pero cuando jugaba con la generación dorada de Portugal no lo era, y en Sporting, que fue muy importante en su carrera, tampoco. Depende es de los jugadores. Actualmente en Irán sí ha sido un poco defensivo, pero da resultados”, opina Vilas.

Carlos Queiroz, actual técnico de la Selección de Irán. Foto: AFP

Agrega que Queiroz no tiene un sistema único de juego, sino que sus esquemas han variado en su carrera. “Ha jugado el 4-4-2, últimamente el 4-2-3-1, también el 4-3-3. Depende de los jugadores. Con irán ha cambiado varias veces de sistema, nunca ha tenido uno rígido”, dice.



En el pasado mundial de Rusia, la Irán de Queiroz se caracterizó justamente por un esquema precavido, sin arriesgar, pero es que enfrentó a rivales como España y Portugal. Los periodistas consultados por EL TIEMPO coinciden en que su estilo tiene que ver mucho con la capacidad del equipo que tenga, por lo que creen que les sacaría provecho a los jugadores de Colombia.



“Tendrían un DT de gran calidad, respetable. Colombia puede jugar muy bien con él porque tienen grandes jugadores, como James. Creo que con Queiroz a James le iría muy bien. Él ha transformado futbolistas de ataque, como Figo”, opina Joaquim Rita.

A propósito, Queiroz es un técnico al que le gusta la formación de jugadores, mirar las selecciones menores y a los futbolistas jóvenes para hacerlos crecer.



En cuanto a su personalidad, es considerado un DT riguroso y exigente. Esto le ha generado algunas polémicas, sobre todo porque no se calla lo que piensa. “Él a veces ha tenido relación conflictiva con algunos jugadores. Pero es que dice las cosas sin filtro. Es franco y directo. Es exigente, pero es muy humano. Es un profesor, y un profesor debe tener buena relación con la gente”, opina Vilas.



Rita considera que su relación con los jugadores es buena en la medida en que ellos entiendan su estilo: “No es un DT que cierra los ojos cuando las cosas no marchan bien. Pero tiene buena relación con ellos, porque la disciplina es normal y la aceptan. Pero no es un dictador”, asegura.

Mirada de un exjugador

Paulo Lourenço Alves es un exfutbolista portugués que pasó por las manos de Queiroz en el mundial Sub-20 de 1989 y en el Sporting (década del 90). Lo conoce bien y habla con propiedad de sus características. “Queiroz es muy organizado y tiene mucha experiencia. Tácticamente es fuerte. Su principio es no desorganizarse para atacar. Trata siempre de tener un juego equilibrado. Seguramente ajustará ese equilibrio a las cualidades técnicas del equipo, dando libertades a los elementos creativos. Con las cualidades de los jugadores de Colombia, basado en su organización, seguro que pueden esperar una selección fortísima. Sin duda, es una gran opción para la Selección Colombia”.



Incluso, Alves, que ahora es DT en Arabia Saudita, considera que Queiroz puede cumplir una función más amplia que la de entrenador. “Es alguien que puede organizar todo el fútbol colombiano desde la base hasta la cima”, dice. “El profesor Queiroz es muy serio, competente y exigente. No descuida detalle”.



Finalmente, se refirió a la relación del DT con los jugadores: “Si son responsables, serios y disciplinados, no habrá problema. Cuando eso no pasa, puede ser un poco más difícil. Pero eso es con cualquier entrenador. Queiroz no es temperamental, es disciplinado”.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET