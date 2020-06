¿Cómo hizo el hincha para entrar a la cancha en partido del Barcelona?

El joven de 17 años que burló las medidas de seguridad en el Visit Mallorca ataviado con una camiseta de la selección argentina para hacerse una foto con el astro azulgrana Leo Messi en el minuto 56 del partido Mallorca-FC Barcelona, accedió al estadio “trepando por un muro”, según ha confirmado este domingo a Efe el jefe de seguridad del Mallorca, José Costana.

“Se apoyó en una piedra de gran tamaño para saltar al campo en una de las zonas más oscuras del recinto, situada en las taquillas de venta de entradas, subió con sigilo y entró a la carrera”, explicó Costana.



“Teníamos 25 vigilantes (de una empresa de seguridad) en el estadio, pero nunca podremos tener la certeza total, al cien por cien, de que cosas como estas no ocurran. El muchacho es menor de edad, no estaba ni viendo el partido ni escondido dentro del recinto”, añadió.



Costana dijo que estaba elaborando un informe de lo ocurrido para presentarlo a los directivos del Mallorca.



“Habrá que estudiar a fondo y darle una vuelta a todo lo que ha ocurrido para que no se repita”, indicó el máximo responsable de la seguridad del Visit Mallorca Estadi, quien tiene una larga experiencia en la materia.



Costana fue director de seguridad de los juzgados de Palma y, como tal, coordinó los protocolos de actuación en el edificio cuando la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarin declararon ante el juez José Castro en el transcurso de las investigaciones del caso Nóos.



El espontáneo dijo a los medios tras su aventura que intentó hacerse una foto con Messi, pero que el crac argentino le “esquivó”. Se fotografió con el defensa Jordi Alba antes de ser detenido por la policía, que, tras identificarlo, le obligó a eliminar las imágenes que había captado:



“Quería una foto con mi ídolo, pero el plan me falló por los nervios. Lo tenía todo planeado antes del coronavirus”, dijo el espontáneo, quien será sancionado con una multa. El árbitro del Mallorca-Barça, Carlos del Cerro Grande, reflejó el incidente en el acta del partido en los siguientes términos: “Invasión de campo.



En el minuto 53 de partido saltó una persona ajena al mismo, intentando hacerse fotografías con los jugadores, siendo posteriormente interceptado por personal de seguridad del club local y retirándole de terreno de juego sin ninguna incidencia. El partido estuvo detenido por dicho motivo 45 segundos aproximadamente”.



