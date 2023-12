Drama en Francia: muere hincha apuñalado tras violenta pelea antes del Nantes vs Niza

La muerte de un aficionado del FC Nantes este sábado por la noche, como consecuencia de un altercado antes del partido contra el Niza, vuelve a poner de relieve el clima de violencia que reina en el fútbol francés desde hace varios meses.



Drama "impensable" según el entrenador del Nantes Jocelyn Gourvennec, la muerte de un miembro del grupo ultra no es ni mucho menos un hecho aislado en el fútbol francés, donde los episodios violentos dentro y fuera de los estadios se repiten con frecuencia. - "Espejo de la sociedad" - "El fútbol es un espejo de la sociedad y existe un contexto de violencia en la sociedad", explicó a la AFP el sociólogo Dominique Bodin, especialista en la violencia en el deporte.



"El caso no es nuevo. En Francia, enfrentamientos, peleas o actos 'hooligans' existen desde los años 1980, pero ahora hay un muerto, es algo más", destaca este especialista.



Poco antes del partido, varios vehículos de turismo con conductor (VTC) "que transportaban aficionados del Niza fueron atacados por aficionados del FC Nantes" cuando se dirigían al estadio de la Beaujoire y "en circunstancias todavía por determinar, un hombre de 31 años, aficionado del FC Nantes, se desvaneció" y "falleció en el lugar", explicó el fiscal de Nantes, Renaud Gaudeul.

A l’endroit où un jeune supporter est mort, hier, des gerbes de fleurs ont été déposées. #FCNantes #BrigadeLoire #nantes pic.twitter.com/5MUxDKw1PZ — Marion Auvray (@MarionAuvray) December 3, 2023

El aficionado habría sido apuñalado, probablemente por uno de los conductores de VTC atacados, indicó una fuente cercana al caso. El fiscal anunció posteriormente la detención de un chófer en relación con el caso. El FC Nantes expresó su "dolor" y presentó sus condolencias a los familiares del aficionado fallecido, mientras que la ministra de Deportes Amélie Oudéa-Castéra dirigió sus "pensamientos" a los familiares, en un mensaje publicado en X (ex Twitter), añadiendo que la investigación debe "precisar las circunstancias exactas de los hechos". - Ataques y agresiones - Esta agresión se produce en un contexto de tensión e incidentes recientes relacionados con partidos de la Ligue 1.

Otros actos de violencia en el fútbol de Francia

El partido, aplazado, se jugará el miércoles. Al menos otro autocar de aficionados lioneses también fue atacado y en las gradas del Vélodrome se registraron incidentes, con cánticos y gestos racistas, por parte de hinchas del Lyon a sus rivales marselleses. El 8 de octubre, el partido Montpellier-Clermont fue suspendido tras el lanzamiento de un petardo que explotó cerca del arquero visitante Mory Diaw, que tuvo que ser evacuado en camilla.



Entre otros episodios violentos, la temporada pasada se registraron incidentes en las gradas en un Ajaccio-Marsella disputado el 3 de junio y tres aficionados del equipo corso fueron condenados en septiembre a un año de prisión en suspenso por la agresión a Kenzo, un aficionado de ocho años del OM enfermo de cáncer, y su familia. - "Responsable, pero no culpable" - El último fallecido relacionado con el fútbol en Francia se remontaba a 2010, con la muerte de Yann Lorence, aficionado del PSG, en unos incidentes en las afueras del Parque de los Príncipes.

Hinchas de Marsella apedrearon el micro de Lyon previo al duelo por Ligue 1. El DT del equipo visitante, Fabio Grosso, sufrió un golpe en el ojo y tuvo que ser atendido. pic.twitter.com/5uQ98qzjbF — VarskySports (@VarskySports) October 29, 2023

Cuatro años antes, otro hincha parisino, Julien Quemener, resultó herido mortalmente tras un partido de la Copa de Europa en la capital francesa. La violencia no se reduce solo a la Ligue 1.



Durante la Eurocopa 2016, dos hinchas rusos agredieron gravemente a un inglés en Marsella, por lo que fueron condenados a tres y diez años de prisión. "Si no ha habido más muertos antes, es casi por suerte, teniendo en cuenta la violencia de estos enfrentamientos", estima Dominique Bodin. Según el sociólogo, estos últimos años "el problema se ha desplazado de lugar, más lejos de los estados, y de tiempo, antes o después de los partidos".



Fue el caso, por ejemplo, de los hechos ocurridos con motivo del Marsella-Lyon, que ocurrieron unas dos horas antes del encuentro y cuando el autobús aún estaba lejos del estadio. Esto hace aún más difícil para las autoridades deportivas encontrar una solución. "El fútbol es responsable, pero no culpable", asegura Bodin.



"Es responsable porque desata pasiones, porque son sus aficionados los que cometen estos hechos, pero no es culpable de los episodios de orden público", justificó. Según este especialista, hay dos acciones que podrían mejorar la situación: "Es necesario que las leyes (sanciones) se apliquen de manera estricta y que el fútbol invierta masivamente, más aún de lo que lo ha hecho, en acciones de prevención".

