El dolor de la muerte violenta volvió a golpear con su cruel mazo a Miguel Ángel Torrén, recio defensor central de Argentinos Juniors. José Sixto Torrén, su hermano mayor, de 42 años, fue acribillado a balazos en la puerta de su casa, en una humilde barriada de la zona sudoeste de Rosario, una ciudad arrasada por el terror sembrado por los sicarios del crimen organizado.

Los Torrén eran seis hermanos: cuatro fueron asesinados. Al capitán del Bicho de La Paternal, nacido en Villa Constitución hace 34 años, su carrera profesional lo alejó de aquel durísimo contexto de marginación. El fútbol lo salvó.

“Hoy me toca despedir a mi gran hermano… (todos desearían tener un hermano que dé la vida por uno y él era así, de chico me cuidaba y de grande, también). Tenías virtudes y unas no tantas… pero yo me quedo con las anécdotas y cosas que pasamos juntos, de chicos y de grandes… Eras el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia. El que me decía ‘yo no pude, pero vos sí, y yo soy feliz con eso!!!’ Descansá en paz, Coki, que ya bastante sufrimos todos y cada uno lleva su dolor como puede… Te amo y gracias por amar a mis hijos…” . Ese fue el poderoso y sentido mensaje del zaguero, publicado en sus redes sociales con dos fotos de él y su hermano, el cuarto que muerte de forma trágica en 13 años.

El sábado a las 21.30, cuatro sujetos llegaron en dos motos hasta la casa de José Sixto, en la calle 27 de Febrero al 7700, del barrio Godoy, en la zona oeste rosarina. Uno de ellos comenzó a gritar “¡Coki! ¡Coki!”. En cuanto Torrén asomó por la puerta, fue acribillado. Ocho tiros le dispararon: cinco le atravesaron el torso. Murió en el acto.



El asesinato es investigado por el fiscal de la unidad de Homicidios Dolosos Patricio Saldutti, quien ordenó al Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) un relevamiento de la escena del crimen, croquis, peritajes fotográficos, toma de testimonios a familiares, vecinos y potenciales testigos, y levantamiento de rastros. Sobre todo, procuran establecer los motivos probables del ataque para encarrilar la búsqueda de los sicarios.

Muertes vilentas en la familia

📰Noticias Vespertinas#LigaProfesional El hombre asesinado detrás de la Unidad Carcelaria en Rosario, resultó ser el hermano de Miguel Ángel Torrén, jugador de Argentinos Juniors.

De esta forma, ya son 4 los Torrén que fueron asesinados en la ciudad.#Torren #Rosario pic.twitter.com/Xmg2thineU — Noticias Belen (@NoticiasBelen) May 28, 2023

El crimen de José Sixto Torrén suma otra víctima fatal a la familia del futbolista de Argentinos Juniors Miguel Torrén. Es que este hombre acribillado ayer en la puerta de su domicilio es el cuarto hermano del defensor de la Liga Argentina de Fútbol que muere asesinado en la ciudad de Rosario.



El primero de los crímenes que arrasó a la familia Torrén ocurrió el 24 de abril de 2010. Walter Torrén, de 32 años, fue asesinado de un balazo en una cancha de fútbol de barrio ubicada en Qompi y Aborígenes argentinos, de Rosario. Según se supo entonces, Walter se había trenzado a golpes con otro hombre en ese lugar, cuando llegó una tercera persona y le disparó por la espalda, provocándole una herida mortal.



El futbolista, que entonces jugaba en Cerro Porteño, de Paraguay, regresó al país de forma urgente para despedir a su hermano.



Una década después, cuando el jugador ya estaba en Argentinos Juniors, otro de sus hermanos, Gabriel Francisco, de 36 años, apareció muerto a golpes. Fue en la medianoche del jueves 21 de mayo de 2020, también en Rosario, en el pasaje Rolla al 4000.



Al principio, se relacionó esta muerte a una disputa familiar por la venta de una casa, donde dos cuñados de Gabriel Francisco habrían sido los autores del crimen, producto de golpes durante una pelea. Pero, más tarde, un pariente de la víctima y una vecina denunciaron que el hombre había sido atacado por agentes del Comando Radioeléctrico.

🔴😢 EL EMOTIVO MENSAJE CON EL QUE EL EX NEWELL'S MIGUEL TORRÉN DESPIDIÓ A SU HERMANO ASESINADO.



Miguel Ángel Torrén posteó un emotivo mensaje en su perfil de Instagram para despedir a su hermano, José Sixto Torrén, quien fue asesinado en Rosario.



📝 "Hoy me toca despedir a mi… pic.twitter.com/LvCsa9bBl3 — Diario La Capital (@lacapital) May 28, 2023



Sin embargo, semanas después, el informe preliminar de la autopsia indicó que ninguna de las lesiones que tenía el cadáver tenían entidad suficiente como para haber causado la muerte. Se evaluó, entonces, la posibilidad de que el deceso hubiese sido consecuencia de un “delirio agitado”, un estado producido por patologías preexistentes.



Un tercer hermano de Torrén, Luis, murió un año más tarde luego de ser baleado por dos personas cuando caminaba por la vereda en la calle Puerto Argentino al 4200, en el barrio Triángulo, el 25 de agosto de 2021. El hombre fue internado luego del ataque. Pese a ser operado y permanecer en estado reservado durante algunas semanas, falleció. Tenía 43 años.



“Te nos fuiste nomás, hermano. Peleaste hasta donde pudiste como un guerrero que eras. Ahora te toca descansar y seguro allá arriba te vas a encontrar con mamá, papá y tus otros dos hermanos, y van a volver a estar juntos ahí con Dios. Nosotros acá en la Tierra te vamos a extrañar muchísimo. Te vamos a recordar siempre. Descansá y guíanos desde arriba”, escribió entonces el futbolista del Bicho en sus redes sociales.

La Nación, Argentina

GDA