Los cambios a las reglas del fútbol, el plato fuerte de este viernes

El fútbol está a la expectativa de la reunión que tengan este viernes los miembros de la International Board (Ifab), organismo que regula las modificaciones en las normativas de este deporte.



El tema central será claro: una posible modificación a la regla del fuera de juego. La idea de la Ifab no es otra que la de dar una vuelta al fuera de juego, lo que es y lo que no es.



Arsène Wenger, director de desarrollo del fútbol mundial en la Fifa, declaró el año pasado que había "tal vez lugar para cambiar un poco la regla del fuera de juego" de manera que no sea señalado "si una parte del cuerpo con la que se puede marcar un gol se sitúa en la misma línea del último defensa".



En la actualidad, la regla estipula que será señalado fuera de juego si cualquier parte del cuerpo con la que el jugador puede marcar está situada delante del último defensa.



"Debemos siempre ser equilibrados. Si no está clara la jugada tras el análisis del vídeo, debemos mantener la decisión inicial", respondió Lukas Brood, el secretario de la Ifab.



La propuesta de Wenger

Wenger busca que no se anulen los goles por centímetros de diferencia, que es un problema que ve que tienen las personas que tienen el VAR a su cargo. “El principal problema que tienen las personas con el VAR es por la regla del offside. Se anulan goles por estar fracciones de centímetro adelantado, literalmente por una nariz. Es hora de cambiar esto y que sea rápido", expresó Wenger.



“Hay espacio para cambiar la regla. No estarás fuera de juego si cualquier parte del cuerpo con la que puedas marcar un gol está en línea con el último defensor, inclusive si otras partes del atacante se encuentren en frente de esa línea imaginaria", explicó.



De la misma manera anexó que: “eso eliminará las dudas y no habrán decisiones tomadas por milímetros".

¿Qué constituye un fuera de juego?

Estar en posición de fuera de juego no constituye una infracción. Se considera que un jugador está en posición de fuera de juego cuando cualquier parte de la cabeza, el cuerpo o los pies se encuentre en la mitad del terreno de juego adversario (excluyendo la línea central) y cualquier parte de la cabeza, el cuerpo o los pies está más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario.



Por otro lado, a la hora de determinar si un jugador está en posición de fuera de juego, no se tendrán en consideración las manos ni los brazos de los jugadores.

¿Qué más temas tocarán?

Pero no solo, la International Board revisará la regla número 11 del fútbol. También dentro de las consideraciones está la número 12 de las Reglas de Juego, en la que están fijadas todas las situaciones sobre cuando debe o no considerarse mano. Allí se revisará las partes del cuerpo que generarán esas infracciones.



Respecto a las manos y las diferentes interpretaciones, la Ifab señaló que sus miembros convinieron que la Asamblea General Anual (AGM) de marzo debe examinar más aclaraciones y acordaron que los árbitros deberán juzgar la posición de la mano/brazo en relación con el movimiento del jugador para que "el cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural".



Además, se revisarán los cinco cambios permitidos desde la pandemia, que están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021 para las competiciones locales y hasta julio de 2022 para los torneos internacionales.



También estarán en consideración los últimos avances en materia de VAR, en particular sobres futuras innovaciones para contar con sistemas más asequibles que permitan a los organizadores de competiciones con presupuestos más limitados poder utilizar esta tecnología.



