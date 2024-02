Arturo Vidal se confesó: habló de su frustrado paso al América de Cali

Arturo Vidal aún no olvida que estuvo muy cerca de ser nuevo jugador del América de Cali y llegar al fútbol colombiano. Una posibilidad que se fue deshaciendo hasta que el jugador fichó por el club de sus amores, el Colo Colo chileno.



América hizo un gran esfuerzo económico, incluso con patrocinadores adicionales, para intentar convencer al jugador, quien alcanzó a coquetear con el equipo y con su afición.



Vidal, un referente del fútbol chileno, tuvo otras ofertas importantes, pero alcanzó a contemplar la posibilidad de llegar al América, lo que finalmente no se dio.

¿Qué dijo Vidal?

Arturo Vidal. Foto: EFE

Arturo Vidal vive su actualidad en Colo Colo, pero no olvida lo que generó en el América de Cali.



"Hable muchas veces con Riquelme... Pero mi objetivo era Colo Colo, estaba libre... Estaba Boca, se metió el América de Cali. También que me encantó su forma de hablar conmigo, el cariño de la gente que recibí en tan poco tiempo y se prendieron y fueron para adelante como locos, como me gusta”, dijo Vidal en entrevista con DirecTV Sports.



Vidal sí quería jugar en el equipo escarlata, pero su primera opción siempre fue el club chileno.



"Yo soy así (loco), entonces eso me dejó muy prendido, no lo puedo negar. Creo que mi decisión, si no hubiera sido Colo-Colo, hubiese sido el América de Cali”, aseguró.



