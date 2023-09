Una de las principales preocupaciones que había en el partido de la Selección Colombia y Chile en la segunda fecha de la eliminatoria suramericana era el estado del terreno de juego. El césped no estaba en óptimas condiciones para albergar un encuentro tan importante en el camino al Mundial y tuvo efecto en los jugadores.



Antes de que el juez central diera comienzo al partido, tanto el asistente técnico de la Selección Colombia, Amaranto Perea, como Jefferson Lerma, se quejaron de las malas condiciones de la cancha del estadio Monumental de Santiago.



La preocupación del plantel se trasladó a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) que elevó una protesta ante la Conmebol y la Fifa por el pésimo estado del terreno de juego y pidieron garantías para los futbolistas de ambas selecciones.



Incluso, horas antes del inicio del partido, se especuló con un posible cambio de sede; hasta que un veedor de la Fifa que estaba en el Monumental de Santiago, certificó el estado del césped y dio su visto bueno para jugar.

Partido Chile vs Colombia. Foto: EFE/ Elvis González

Arturo Vidal salió lesionado del partido

Debido al grave estado del terreno, el chileno Arturo Vidal se retiró del partido con molestias físicas y encendiendo las alarmas del seleccionado de Chile. El mediocampista, que inició como titular en el equipo de Eduardo Berizzo, sintió un dolor en su rodilla, el cual no le permitió continuar en el compromiso y tuvo que ser sustituido en el minuto.



Luego del empate 0-0 entre Chile y la Selección Colombia, el ‘Rey’ Arturo fue protagonista de una imagen preocupante, salió en camilla del estadio y fue trasladado en una ambulancia a un hospital de Santiago, debido a la gravedad de la lesión.

Así se retiró Arturo Vidal del Monumental de Santiago tras el empate de Chile con Colombia. Imágenes que preocupan.



¡Que no sea nada, Rey! 🙏🏻❤️pic.twitter.com/XdRPGdca26 — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 13, 2023

Según la información de varios medios chilenos, Vidal deberá someterse a una cirugía de meniscos de la rodilla derecha tras la lesión sufrida, aparentemente, por el mal estado del campo.



"El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el jugador Arturo Vidal sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular que requiere resolución quirúrgica, la cual se llevará a cabo el día de mañana en conformidad con el cuerpo médico de su club. La intervención será realizada por el Cuerpo Médico de la Selección Chilena", explicó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

Jugadores de la Selección Colombia se quejaron de la cancha

James Rodríguez y Dávinson Sánchez también se quejaron del campo tras igualar sin goles en Santiago. El central no se guardó nada y declaró que no las condiciones no estaban para jugar ahí.



“Sí, no nos quejamos nunca del campo de juego porque es para los dos. Pero no puede pasar. Tiene mínimamente que estar en condiciones para poder jugar”, expresó el defensor en zona mixta.



Por su parte, James compartió el malestar de varios de sus compañeros y agregó: “El campo estaba en un mal estado, los jugadores ven eso, pero hemos dado un buen espectáculo, ambos equipos hemos creado chances”.

James se quejó de la cancha. Foto: Vanexa Romero/ETCE

HAROLD YEPES

DEPORTES

