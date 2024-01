'Pónganse serios': Arturo Vidal  habló en vivo de salida de Lucas González de América

La salida del director técnico Lucas González sorprendió a toda la hinchada del América de Cali. En la noche de este lunes las redes sociales se sacudieron tras el comunicado 'escarlata' en el cual se anunciaba que no iba más como su entrenador.



"América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que el director técnico Lucas González no continuará al frente del equipo profesional", se lee en el texto.



Por el momento, el exfutbolista Alex Escobar tomará las riendas del equipo en la fecha inicial del torneo, el cual arranca este fin de semana.



La inesperada decisión no solo causó sorpresa entre los hinchas, hasta el propio Arturo Vidal no creía la noticia cuando fue informado durante un stream. "¿Pero cómo, si estaban recién empezando?", dijo el chileno.

Justamente, este martes sería una fecha decisiva para las negociaciones con el 'King', quien también tiene ofertas del Colo Colo, club donde inició su carrera, y del Boca Juniors, poderoso equipo argentino.



"Pónganse serios", reaccionó Vidal tras los rumores de la salida del DT.



Durante la transmisión, el chileno agregó "no puede ser". Luego de que le indicaran que ya había comunicado oficial por parte de América, Arturo Vidal revisó su teléfono, reiteró que no lo podía creer y preguntó las razones de la decisión.

😱 ASÍ REACCIONÓ ARTURO VIDAL 👑🇨🇱 EN VIVO A LA SALIDA DE LUCAS GONZÁLEZ DE @AmericadeCali.



🗣️ ¿Cómo si está recién empezando? ¿Qué debe haber pasado?

🗣️ “GARECA suena en todos lados”



👀 Presten atención como se preocupa por saber del tema y averigua. Me consta de un msj que… pic.twitter.com/rmto4I8B6J — Leonel Cerrudo ⭐️⭐️⭐️🏆🇦🇷 (@leonelcerrudo) January 16, 2024

La operación de América para definir la suerte de la operación para traer al chileno, quien jugó en Bayern, Juventus y Barcelona, entre otros clubes, asciende a 2 millones de dólares (unos 7.800 millones de pesos).



A la posible llegada de Ricardo Gareca, Vidal dijo que este DT argentino "suena en todos lados".



