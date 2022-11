El volante chileno Arturo Vidal afirmó que cumplió "un sueño" este sábado al ganar con el Flamengo la Copa Libertadores de 2022 tras vencer en la final al Athlético Paranaense por 1-0.

"Hoy se me cumple un sueño, ya lo dije cuando decidí ir a Flamengo y cuando llegué, que quería la Libertadores con esta camiseta y hoy se cumple, así que muy feliz, contento, agradecido de la gente acá, de mis compañeros y de los hinchas, estoy muy feliz", dijo Vidal tras la final jugada en el estadio Monumental de Guayaquil.



El 'Rey' Arturo, de 35 años, que llegó al club carioca a mitad de julio, afirmó que pretende continuar en el Flamengo y ganar más títulos.



"Ganamos la Copa de Brasil, tuvimos suerte, y ahora ganamos esta copa. Con este equipo se tiene que ganar todo y esperamos que el próximo año sean muchos más títulos", aseguró.



Pese a su extenso palmarés y haber jugado en clubes como Barcelona, Juventus, Bayern de Munich e Inter de Milán, la presente Libertadores es el primer título continental a nivel de clubes que conquista Vidal y el trofeo 25 de su carrera, que lo convierten en el jugador chileno con más títulos.



"Mi objetivo es seguir ganando títulos hasta que me retire. Estoy muy feliz, desde que empecé a jugar a fútbol lo único que quería era ganar cosas importantes y en la vida se me han dado muchas cosas, espero seguir así", comentó.

Fuerte declaración



Vidal también se refirió al Mundial de Clubes, que el Flamengo disputará como campeón de la Libertadores y donde tendrá como gran rival al Real Madrid.



"Ganar el Mundial es nuestro objetivo. Claro que es posible, y más con este equipo y los jugadores que tenemos", afirmó. El chileno aseguró que pretende seguir en el Flamengo y descartó por el momento regresar a su país para colgar las botas.



AFP