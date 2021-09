'Me guardé los goles para hoy': Arturo Vidal sobre partido contra Colombia

Arturo Vidal, jugador de la selección de Chile, dejó un mensaje de ‘advertencia’ para los jugadores de Colombia en un live en su cuenta de Instagram.



El futbolista expresó que ganará en el enfrentamiento que tendrán contra la ‘tricolor’ en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a las 6 p. m.



(Le puede interesar: Juan Guillermo Cuadrado: ¿jugará de lateral derecho contra Chile?).

Los goles los guardé para el jueves. FACEBOOK

"Los goles los guardé para el jueves", fueron las palabras que le dijo a sus seguidores y aficionados de su país.



Además, mencionó con mucha fe “vamos a ir al Mundial, tranquilos. Vamos no más”.

Es importante resaltar que esta tarde se jugará la tercera fecha de eliminatorias en camino a la Copa Mundial de fútbol Catar 2022.



Esto tiene tanto al país chileno como colombiano con muchas emociones.



Y ante esto los jugadores no son la excepción, pues Vidal dejó claro que tiene hambre de victoria. Eso sí: Chile no tendrá a Eduardo Vargas, una baja sensible en ataque.

Arturo Vidal (en primer plano), jugador de la Selección de Chile. Foto: Raúl Martínez. EFE

En lo que respecta a Colombia, la selección debe ganar el partido para no poner en riesgo su posición y con ello la clasificación al mundial. El pasado jueves 2 de septiembre empató con 1 gol contra Bolivia. El mismo resultado lo obtuvo visitando a Paraguay, el pasado domingo 5 de septiembre.



(Siga leyendo: Colombia vs. Chile: llegó el momento de regresar a la victoria).



En la tabla, Colombia está en la quinta posición, con 10 puntos, y Chile está en la octava, con 7 puntos



En definitiva será un duelo directo.

