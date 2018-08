Arturo Reyes, técnico encargado de la Selección para juegos amistosos

El actual entrenador de la Selección Colombia sub 20 masculina, Arturo Reyes, será el director técnico encargado de la Selección de mayores para los partidos amistosos que esta jugará en septiembre. Esto, en vista de que no se ha resuelto si José Néstor Pékerman y su equipo continuarán o no al frente de la tricolor.

Así lo informó este viernes la Federación Colombiana de Fútbol, en un comunicado en el que también recordó que el próximo mes la Selección jugará dos partidos amistosos, ambos en Estados Unidos.



El primero de esos juegos será contra Venezuela el 7 de septiembre, en Miami; y el segundo, contra Argentina, el 11 de septiembre en Nueva Jersey.



Sobre la continuidad de José Pékerman, el comunicado de la FCF dice que aún no se ha definido su futuro. EL TIEMPO supo que el tema pasa por diferencias económicas.



Reyes, de 49 años, es el técnico de la selección Sub 20 y acaba de conseguir la medalla de oro en fútbol masculino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ha dirigido a Academia Compensar, Bucaramanga, Patriotas y Barranquilla y fue asistente de Julio Comesaña en Junior.



