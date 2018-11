Reyes confirmó que ‘Cucho’ Hernández no jugará el Suramericano Sub20

La Selección Colombia Sub 20 masculina de fútbol se desplaza hoy a territorio brasileño para encarar dos partidos amistosos -El 15 en Belo Horizonte y el 20 en Goainia- frente al combinado auriverde, como preparación al Suramericano de la categoría, a realizarse a comienzos de 2018 en Chile.

El sorteo dejó al elenco tricolor en el Grupo A, junto al anfitrión Chile, Brasil, Venezuela y Bolivia. En este grupo de microciclos han sido constantes los llamados de están jugadores como Gustavo Carvajal (América), Andrés Balanta, Yeison Tolosa (Cali), Marcelino Carreazo (Once Caldas), Arlex Fernando Hurtado (Tigres de México), Carlos Cuesta (Nacional), Rivaldo Correa (Medellín) y José Enamorado (Orsomarso).

Arturo Reyes, seleccionador nacional, confirmó que Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández no jugará con Colombia el Suramericano, debido a que el Huesca no lo prestará por múltiples compromisos en el comienzo de año. “Hemos conversado con la gente del Huesca y la respuesta que tenemos es que no lo van a prestar para el Suramericano, porque en esas fechas se están jugando cosas importantes”.

Acerca de lo que fue su manejo del combinado de mayores en las Fechas Fifa, dijo que “es una gran bendición todo lo que ha pasado en este año, porque el ser convocado como entrenador de la Sub 20 y después participar en los Juegos Odesur, Centroamericanos y los llamados con Selección mayor, todo ha sido muy positivo y pienso que estamos recogiendo lo que hemos sembrado durante muchos años”.

¿Dentro de ese ciclo olímpico, a falta de Panamericanos de Lima 2019, la mira está en Tokio 2020?

“inicialmente lo primero es buscar la clasificación al Mundial y esperar si algunos de estos jugadores van a poder en los Panamericanos y en el año 2020 buscaremos la clasificación a los Olímpicos”.

¿Le gustó el grupo de Colombia, iniciando ante Venezuela, actual subcampeón?

“Los dos grupos son muy parejos, sabemos que en estas edades no hay muchas diferencias, así que confiamos en la capacidad de nuestros jugadores. En la llave nuestra hemos enfrentado a dos rivales, Venezuela y Chile, y tenemos a dos que no hemos visto, como Brasil y Bolivia, pero a Brasil lo vamos a tener esta semana, así que esos partidos nos van a dar una medida importante para tomar buenas decisiones para en el mes de diciembre tener el grupo completo y nos vamos a llevar una idea grande de cómo lo vamos en el Suramericano”.

¿Qué le dejó la práctica de 36 minutos contra Orsomarso?

“La idea era poder hacer 45 minutos con un grupo y 45 con el resto, que todos tuvieran la oportunidad de jugar, pero no se pudo por la lluvia, de todas maneras siempre es bueno que estos muchachos tengan la posibilidad de enfrentar a clubes profesionales”.

La convocatoria nacional para los juegos en Brasil:

Gustavo Carvajal (América), Yeison Tolosa, Andrés Felipe Balanta (Deportivo Cali), Jean Carlos Colorado (Cortuluá), José David Enamorado (Orsomarso), Juan Sebastián Palma (Once Caldas), Jader Andrés Valencia (Millonarios), Yéiler Andrés Góez, Andrés Felipe Reyes, Hayen Palacios, Carlos Eccehomo Cuesta, Kevin Mier (Nacional), Rivaldo Correa (Medellín), Iván Darío Angulo (Envigado), Brayan Emanuel Vera (Leones), Reynaldo Miguel Fontalvo (Freile Barranquilla F.C.), Luis Fernando Sandoval (Barranquilla F.C.) y Dilan Andrés Ortiz (Real Cartagena).









