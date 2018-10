Arturo Reyes completa 13 nuevos convocados con Colombia

Hace un mes que se venció el contrato de José Pékerman como seleccionador de Colombia. Va un mes con técnico encargado, Arturo Reyes, quien ya dirigió en dos partidos y salió bien librado, sin derrota. Ahora dirigirá en los dos siguientes amistosos, contra Estados Unidos y Costa Rica. Para eso convocó el sábado pasado a 24 jugadores, entre los que está gran parte de la base del equipo, y jugadores nuevos, como en la pasada lista, que llegan como posibles alternativas, aunque, como aún no hay técnico en propiedad, se desconoce si servirán en el futuro. Es decir, pueden ser provechosos ahora y tiros al aire después.

En esta ocasión hay cuatro futbolistas que reciben su primera convocatoria: Juan Camilo Hernández, Dídier Moreno, Álvaro Montero y Juan Daniel Roa. De ellos resulta curioso el llamado de Roa, porque muchas veces hizo méritos –estuvo en un microciclo–, y lo llaman justo ahora, cuando su nivel no es el mejor en Santa Fe. En la pasada lista, cuando Colombia venció a Venezuela, 2-1, y empató con Argentina, 0-0, hubo más debutantes: Iván Arboleda, John Lucumí, Déiver Machado, Cristian Borja, Nicolás Benedetti, Jorman Campuzano, Sebastián Villa, Alfredo Morelos y Luis Díaz.



En total son 13 nuevos en dos convocatorias de Reyes, una cifra alta, pero seis no volvieron en esta segunda lista, y apenas repiten tres, Borja, Machado y Villa. Es decir, casi la mitad tuvieron su palomita internacional, se pusieron la camiseta amarilla, la talla grande, y ya...

¿Nuevos para qué?

Que haya nuevos jugadores puede ser positivo, porque la Selección debe estar en constante renovación, sobre todo en ciertas posiciones, y teniendo en cuenta que hay lugares en el campo que piden a gritos recambio o alternativas. El problema es que no se sabe si algunos de los nuevos llamados seguirán el proceso o los volverán a convocar cuando llegue el nuevo entrenador, decisión que aún podría demorarse hasta el próximo año.



El técnico que escoja la Federación podría llegar con otra idea, con otros jugadores en su mente para el proceso de eliminatoria al Mundial de Catar y la Copa América de Brasil, y en ese caso, estas convocatorias de los nuevos, necesarias y posibles ahora, podrían interrumpirse más adelante. Aunque siempre hay la posibilidad de que alguno vuelva, porque se lo necesita.



Por ejemplo, Colombia busca hace rato opciones en la lateral izquierda, donde hoy por hoy solo tiene a un jugador de Selección, Frank Fabra. Su variante debe ser una constante búsqueda. Reyes quizá lo ha detectado, o se lo han hecho saber, y por eso ha convocado a nuevos hombres en esa posición, a Déiver Machado y a Cristian Borja, quienes, de hecho, son repitentes porque estuvieron en la convocatoria contra Venezuela y Argentina, y tuvieron la posibilidad de jugar, cada uno en un partido. Es decir, Borja y Machado sí parecen estar en una competencia por ese puesto, por esa suplencia, la de Fabra, que sigue lesionado, al igual que Johan Mojica, que no ha podido actuar después del Mundial.



La otra posición es la del tercer arquero, un puesto que hasta ahora parece declarado desierto. En la pasada lista estuvo Arboleda, que ataja en el Banfield y estuvo en la preconvocatoria del Mundial, que no fue oficial, y ahora está Álvaro Montero, del Tolima, que pasa un buen momento. Reyes también estaría interesado en dejar algunas luces respecto a un nuevo delantero. En septiembre tuvo en sus convocados a Alfredo Morelos, atacante del Rangers escocés, y a Luis Díaz, del Junior. Ahora acerca al ‘Cucho’ Hernández, que juega en España.



El DT ha dicho que su idea es que nuevos jugadores tengan ese roce y que eso es lo más importante que puede dejar para el futuro entrenador. “Por la nómina convocada, seguramente el mejor aporte que podemos hacer sería darles la posibilidad a algunos de que vistan por primera vez la camiseta de la Selección y otros que no estuvieron en el Mundial puedan estar”, dijo Reyes durante la pasada convocatoria.



Aunque la palabra final, de si servirán o no, si tendrán continuidad o no, o si la convocatoria fue flor de un día o no, la tendrá el técnico designado, cuando lo designen, algún día. El nuevo DT podría echar mano de alguno de estos nuevos jugadores, aunque la mayoría de ellos no han tenido la cantidad de minutos como para permitir una evaluación profunda. De los nuevos citados en la pasada fecha Fifa, los que más jugaron fueron Borja y Machado. Los demás tuvieron apariciones efímeras, como Villa, que tuvo apenas 26 minutos, o Morelos, que solo jugó 13 minutos.



En todo caso, estos nuevos jugadores tienen algo en común: dan un paso adelante en un proceso de selección, porque han estado en las menores de Colombia y les faltaba este escalón. Así lo ha explicado Reyes. “La mayoría de estos jugadores tienen experiencia a nivel profesional. En su mayoría han estado en procesos de selección, que para mí es muy importante porque eso habla del trabajo que se hace en divisiones menores”. Es decir, un proceso que no se sabe si seguirán porque no hay entrenador oficial...



Colombia jugará dos amistosos más sin técnico designado, y ahora hay cuatro nuevos jugadores que tendrán la oportunidad, y tal vez algunos minutos para demostrar algo, lo que alcancen. En esta etapa, cuando la competencia real aún está lejos –¿lejos?–, es un momento ideal para trabajar esa renovación. El problema es que, como Colombia no tiene seleccionador oficial y este aún se puede demorar, estos partidos amistosos siguen siendo provechosos para la base o para los que ya tienen ese roce en el equipo. Quizá no para los nuevos nuevos.







REDACTOR - EL TIEMPO

En twitter: @PabloRomeroET