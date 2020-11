El capitán Rusia no es convocado tras filtrarse video íntimo

El capitán de la selección de fútbol de Rusia, Artiom Dzyuba, no ha sido convocado para los próximos partidos con el equipo nacional tras filtrarse en las redes un vídeo de naturaleza sexual del delantero del Zénit que ha causado polémica.

El entrenador de la selección nacional, Stanislav Cherchésov, consideró que era mejor "no convocar a Artiom Dzyuba a la concentración para proteger tanto al equipo como al futbolista de tensión y de una publicidad excesivamente negativa", según explicó en un tuit del equipo nacional. "Artiom tendrá tiempo para normalizar la situación", añadió y recalcó en otro mensaje que siempre ha insistido en que tanto dentro como fuera del campo de fútbol todo el mundo debe comportarse acorde al "nivel y estatus de un jugador de la selección nacional".



"El cuerpo técnico de la selección nacional entiende perfectamente que la selección debe prepararse para los partidos de noviembre con Moldavia, Turquía y Serbia en condiciones de máxima concentración y sin distraerse de cosas ajenas", escribió además Cherchésov al justificar su decisión.



Dzyuba, de 32 años, faltará por tanto en el amistoso contra Moldavia el próximo día 12 y también en los partidos de la Liga de Naciones contra Turquía y Serbia los días 15 y 18, respectivamente, de acuerdo con el comunicado de la selección publicado en su página web.



Tampoco jugarán el portero Antón Shunin, los defensores Igor Smolnikov y Mario Fernandes (ambos lesionados). El portero del Sochi Soslán Dzhanáev, el defensor del Lokomotiv Dmitri Zhivogliádov y el centrocampista del Spartak Zelimkhan Bakaev han sido citados por Cherchésov en destitución de los otros tres jugadores, según la nota de prensa.



Tras la publicación del vídeo íntimo, en el que Dzyuba aparece solo, el jugador sufrió el castigo de la afición y del entrenador del Zenit: tampoco fue el domingo el capitán contra el Krasnodar (3-1) y le sustituyó Dejan Lovren.



Pese a la presión que tenía encima y de los insultos vociferados en su contra por algunos aficionados, el jugador caído en desgracia marcó un gol en el minuto 79. En un mensaje dirigido a sus fans en la red social Instagram, actualmente ya no abierto al público, Dzyuba admitió que solo él es responsable de la actual situación.



"Este fue quizás mi partido más difícil de mi carrera. No soy perfecto y como cualquier persona cometo errores. Todos somos pecadores, lamentablemente, de manera que (...) solo puedo culparme a mí mismo", señaló, de acuerdo con la agencia TASS.



"En estos momentos, cuando todo el mundo se aleja de ti, estoy enormemente agradecido a aquellos que me han apoyado en un momento tan difícil y han estado a mi lado: familiares, amigos, la familia e incluso gente que no conozco", indicó, al tiempo que también agradeció a sus compañeros de su equipo que le apoyaran.



