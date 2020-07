Arsenal vs. Chelsea: no solo el título de la FA Cup está en juego

La final de la FA Cup enfrenta este sábado (11:30 a. m,, con TV de ESPN 2) a un Arsenal necesitado de la victoria para estar en Europa la próxima temporada y a un Chelsea ávido del triunfo para confirmar que ha sido una buena temporada.

Los de Mikel Arteta han quedado lejos de los puestos europeos en la Premier League y confían en esta FA Cup para estar en la Europa League la próxima temporada. Es su último partido antes de cogerse las vacaciones, puesto que fueron eliminados dramáticamente de Europa por el Olympiacos.



Pese a las idas y venidas, Arteta parece haber dado con la tecla del equipo y, pese a las dudas defensivas que le llevan a meter una defensa de cinco, el club ha ganado en estabilidad. Su duelo de semifinales ante el Manchester City fue el mejor ejemplo de ello.



Pese a no llegar ni al 30 por ciento de posesión, los 'Gunners' supieron aprovechar sus oportunidades, sufrir atrás y llevarse un partido en el que eran claramente inferiores. Ahora, contra el Chelsea, será otra historia.



Los de Frank Lampard tampoco están mucho mejor que el Arsenal, pero son ligeramente favoritos en esta final debido a su temporada más sólida y a que no necesitan tanto el triunfo para estar en Europa.



Los 'Blues' han acabado terceros en liga y estarán en la próxima edición de la Liga de Campeones, pero Lampard querrá llevarse el título para dar prestigio a su primera temporada en el banquillo.



Defensivamente están al mismo nivel o peor que el Arsenal, siendo uno de los Chelseas más goleado de los últimos años. Además, cuentan con el problema en la portería. Kepa Arrizabalaga parece haber perdido la confianza de Lampard desde la derrota por 5-3 contra el Liverpool en Anfield.



Contra el Wolverhampton Wanderers, en la última jornada de la Premier, con la Champions en juego, Lampard dejó al español en el banco y dio entrada al argentino Willy Caballero. Esto es un anticipo de lo que ocurrirá este sábado en Wembley.



El argentino dejó su puerta a cero ante los Lobos y su titularidad es un secreto a voces. No hay muchas bajas de importancia en ambos conjuntos. Arteta sigue sin Mesut Özil, fuera de forma, Shkodran Mustafi y Pablo Marí están lesionados desde hace semanas, y Bernd Leno no llegará a tiempo, por lo que Emiliano Martínez seguirá en la portería.



Por parte del Chelsea, N'golo Kanté no estará, puesto que sigue lesionado, y sí se espera el retorno de Willian, quien con su futuro en el aire, se perdió el duelo con el Wolves por un pequeño problema.



En caso de conquistarla, será la décimo cuarta FA Cup para el Arsenal, con lo que se quedaría dos por encima del Manchester United, para el Chelsea sería la novena, desempatando con el Tottenham Hotspur en la tercera posición.



EFE