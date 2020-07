Otro golpe para el Manchester City: Arsenal lo elimina en la FA Cup

Mikel Arteta superó al maestro. El alumno aventajado venció a Pep Guardiola y el

Arsenal derrotó al Manchester City (2-0) para volver a una final de la FA Cup tres años después. Dos goles del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang en Wembley tumbaron al vigente campeón de la competición en un encuentro en el que Manchester City adoleció de pegada arriba.

Los de Arteta se adelantaron, aguantaron el marcador y remataron a la contra, superando táctica y ofensivamente a un City al que se le nubló la vista cuando se acercaba a la portería de un segurísimo meta el argentino Emiliano Martínez.



Y eso que cualquiera que viese los diez primeros minutos hubiera avistado una goleada de un City que salió a demostrar sus dotes de campeón.



Se comió al Arsenal en diez minutos demoledores en los que los 'Gunners' no llegaron ni al 10 % de posesión. Era un aplastamiento total del City, encerrando completamente al Arsenal en su área.



Pero el Arsenal estaba cómodo con ese escenario, era prácticamente lo que había dibujado en su cabeza Arteta. En cuanto el City se despistase o bajase el ritmo, lo pagaría. Y así fue. No a la primera, pero sí a la segunda. David Luiz recogió un esférico suelto en el medio y dejó, con un pase filtrado, solo a Aubameyang contra Ederson.



El africano se llenó de pelota y solo encontró un disparo fuerte al muñeco, con el que el brasileño no tuvo problemas. Fue un aviso serio, pero el City no aprendió del error. Esta vez fue un centro lateral.



Nicolás Pepé se acomodó para su zurda, puso un centro que fue cerrándose y la débil defensa del City no impidió que Auba entrase solo al segundo palo. En escorzo, mandó la pelota al la red cruzándola ante Ederson.



El cuero tocó el palo y se durmió en la red. Mientras Juanma Lillo discutía instrucciones con Guardiola en el banquillo, el Arsenal rozó el segundo en un remata de cabeza de Mustafi que sacó lo mejor de Ederson.



Tuvo que esperar el City a la segunda parte para volver a disponer de ocasiones ante la bien armada defensa del Arsenal, que ya aguantó al Liverpool entre semana. Raheem Sterling pudo nivelar, pero su disparo desde dentro del área, a pase de De Bruyne, se marchó fuera. Más tarde la tuvo Riyad Mahrez.



Esta vez el argelino lo hizo perfecto. Se marchó hacia dentro del área, y sacó un remate con la zurda que parecía gol, hasta que la manopla salvadora de Emiliano Martínez lo evitó. Se volcó el City a por el gol y tras un córner recibió la estocada.



Aubameyang a la carrera se plantó delante de Ederson y le batió con un remate por debajo de las piernas del brasileño. 2-0 y el Arsenal ponía rumbo a su primera final de la FA Cup en tres años.

El City pierde la oportunidad de revalidar su título y deja al Arsenal la posibilidad de conquistar su décimo cuarta FA Cup, lo que le distanciaría como el club con más entorchados en esta competición.

Ficha técnica:

2 - Arsenal: Martínez; Maitland-Niles, Tierney, Luiz, Mustafi, Bellerín; Ceballos (Kolasinac, m.88), Xhaka; Pepé (Willock, m.72), Lacazette (Torreira, m.79) y Aubameyang.



0 - Manchester City: Ederson; Mendy, Laporte, García, Walker; De Bruyne, D.Silva (Fernandinho, m.88), Gündogan (Rodri, m.66); Sterling, Mahrez (Foden, m.66), Jesús.



Goles: 1-0. Aubameyang, m.19 y 2-0. Aubameyang, m.71.





EFE