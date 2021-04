Liverpool, sin piedad, aplasta al Arsenal en la Premier League

El Liverpool tomó una bocanada de confianza y afiló sus armas ante el Arsenal, con una goleada (0-3) que les predispone para medirse al Real Madrid la próxima semana en la Liga de Campeones.

Un doblete de Diogo Jota, que actuó como revulsivo desde el banquillo, y un tanto de Mohamed Salah, sirvió para que los 'reds' lleguen con los ánimos por las nubes después de una temporada irregular y carente de este tipo de alegrías y goleadas.



A tres días de enfrentarse al Real Madrid en los cuartos de la Liga de Campeones, Jürgen Klopp, además, dio todas las pistas necesarias a los blancos sobre cómo formará el miércoles. La pareja de centrales ya está definida.



El canterano Nathaniel Phillips y el fichaje de invierno Kabak serán los elegidos. Los laterales serán para Andy Robertson y Trent Alexander-Arnold, que además estará descansado ya que no fue con la selección inglesa. Y para desquitarse, el '66' del Liverpool sirvió la asistencia para el primer gol del partido.



En el medio Klopp tiene más opciones, pero Thiago Alcántara y Fabinho son fijos. Su acompañante está más abierto. Puede ser Curtis Jones o Giorginio Wijnaldum. Este sábado fue el veterano James Milner. Y arriba estarán seguro Sadio Mané y Mohamed Salah y si Klopp atiende al momento de forma se decantará por Diogo Jota y no por Roberto Firmino.



Aunque el equipo dista mucho de estar bien. Ante el Arsenal no lo estuvo. Fue espeso en ataque, aburrido en muchas secuencias del juego y la victoria terminó cayendo de su lado porque los 'gunners' son incapaces de pelear con los mejores y se deshacen por sí solos. El encuentro siempre estuvo en el desfiladero a punto de caer para el lado de los 'Reds'.

No porque hicieran acopio de méritos, sino porque al menos intentaban algo. Milner tuvo la más clara en la primera parte en un remate dentro del área completamente solo, pero no afinó, seguramente porque esa tampoco es su guerra.



Sin verse amenazado en ningún momento, el Liverpool remató los tres puntos en la recta final. Un centro medido de Alexander-Arnold lo cabeceó Jota superando a Leno. Al portugués, que anotó tres goles en la ventana de partidos internacionales, le bastaron tres minutos desde que salió del banquillo para ver puerta. Su séptimo tanto en esta Premier eliminaba las opciones del Arsenal, que se derretía aún más cuando Gabriel estuvo blando en un corte con Salah, el egipcio se llevó la pelota dentro del área y definió por entre las piernas de Leno.



Pare redondear, Jota sumó más puntos para ser titular el martes rematando un barullo en el área y logrando su doblete. Y partido hecho. Tres puntos importantísimos para los de Klopp que les colocan a dos de los puestos de Champions y provocan que toda la temporada no se tenga que centrar en los dos próximos encuentros contra el Real Madrid. Dos partidos para los que el Liverpool llega tras el mayor golpe encima de la mesa en todo el año.



EFE