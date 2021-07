La Florida Cup perdería a uno de sus participantes

La Florida Cup, un torneo amistoso que comenzaba este domingo con la participación del actual campeón de la Serie A, Inter de Milán, Everton y Millonarios, perdería a uno de sus equipos.

David Ornstein, periodista del diario británico The Athletic, asegura que el Arsenal no participará en el torneo al detectar varios casos positivos para covid-19. El club no ha hecho ninguna manifestación al respecto.



"Un pequeño número de viajeros han dado positivo por el virus, lo que ha interrumpido los preparativos del club para la nueva temporada", dice la nota del corresponsal.



Arsenal debía enfrentar el domingo al Inter en Orlando. El ganador de ese duelo iba a enfrentar el miércoles 28 al vencedor del partido entre Everton y Millonarios.



Según el mismo periodista, Everton aún sigue en pie para disputar el torneo.



