Arsenal habría hecho contactos para contratar a James Rodríguez

El Arsenal inglés habría dado el primer paso con el objetivo de contratar al volante colombiano James Rodríguez, que en la actualidad milita en el Bayern Múnich de Alemania.

Según la prensa inglesa, emisarios del club londinense ya hicieron un contacto con el Real Madrid, dueño de los derechos deportivos del cucuteño.

Según el diario ‘The Independent’, la ideal del Arsenal es que James llegue al club en calidad de préstamo, teniendo en cuenta que el acuerdo para estar en el Múnich termina a mitad de este año.



También se refiere el artículo a que el colombiano quiere volver al Real Madrid a mediados del año, pero eso no sería posible porque el club español quiere hacerse a los servicios en el verano de Christian Eriksen del Tottenham Hotspur y de Eden Hazard, por lo que James no tendría cabida en el club.



Ya se había manejado la opción de James al Arsenal, así como la posibilidad de que el volante nacional de la Selección estuviera en las carpetas del Nápoles y Juventus de Italia y del Liverpool inglés, aunque no hay nada confirmado.



Deportes