Arsenal confirma su baja en la Florida Cup, que jugará Millonarios

El Arsenal inglés, afectado por "un pequeño número" de casos positivos por covid-19 en su delegación, anunció este miércoles la cancelación de su viaje a Estados Unidos, donde tenía previsto participar en la Florida Cup.

Los 'Gunners' no precisaron si los casos positivos correspondían a futbolistas de la plantilla. La ausencia del club en el torneo amistoso ya había sido anticipada por la prensa inglesa.



El conjunto londinense debía enfrentarse al Inter de Milán, vigente campeón de la Serie A, este fin de semana en el inicio de la Florida Cup, torneo amistoso en el que están inscritos asimismo el Everton inglés y Millonarios de Colombia.



"Debido a un pequeño número de casos positivos en covid-19 entre el grupo antes de acudir a Estados Unidos mañana (jueves) nos hemos visto desafortunadamente obligados a causar baja en la Florida Cup", escribió el Arsenal en un comunicado.



Según la misma fuente, las personas afectadas no presentan por el momento síntomas y se hallan aisladas.



