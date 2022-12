Arsenal cerró el 2022 reforzando todavía más su liderato en la Premier League, con una victoria este sábado por 4-2 en su visita a Brighton, lo que le permitió aprovechar el empate 1-1 del Manchester City poco antes ante el Everton.

La distancia entre Arsenal, primero, y Manchester City, segundo, se amplía así de cinco a siete puntos y los 'Gunners' empezarán 2023 en una posición muy favorable en busca del que sería su primer título de campeón de Inglaterra desde 2004.



Los tantos del Arsenal en el Falmer Stadium, en el último partido de la Premier League en 2022, fueron conseguidos por Bukayo Saka (minuto 2), por el noruego Martin Odegaard (38), por Eddie Nketiah (47) y por el brasileño Gabriel Martinelli (71). Los dos goles del Brighton (8º) fueron firmados por Kaoru Mitoma (64) y Evan Ferguson (77). En el 89, el VAR anuló otro tanto de Mitoma.



Es la quinta victoria seguida del Arsenal en la Premier League, donde el martes tendrá un partido de gran exigencia para arrancar 2023, frente al Newcastle, tercer clasificado.



"Por supuesto, si al principio de la temporada nos hubieran dicho si queríamos estar en esta situación lo habríamos firmado. Estamos realmente felices", admitió a la televisión Sky Sports Bukayo Saka, el hombre que abrió el camino del triunfo este sábado.



Antes de la victoria del Arsenal, el Manchester City, su perseguidor más directo, había tropezado al empatar 1-1 en casa ante el Everton, en un partido en el que Josep Guardiola había apostado por repetir casi completamente el once titular que ganó el miércoles 3-1 en Leeds.

El Manchester City abrió esta vez el marcador en el minuto 24 por su goleador habitual, el noruego Erling Haaland, tras una bella secuencia colectiva acompañada de un buen trabajo de Riyad Mahrez, autor de la asistencia.



Es el tanto número 27 de la temporada en el City para Haaland, teniendo en cuenta todas las competiciones, y en la Premier League se distancia todavía más como máximo anotador, ahora con 21, ocho más que el segundo, Harry Kane (Tottenham, 13 goles).



El empate del Everton, en el que no estuvo el colombiano Yerry Mina, por lesión, lo consiguió en el 64 Demarai Gray. "Dejar escapar puntos en casa siempre es complicado. Pero hemos jugado realmente bien en los últimos tres partidos, eso me hace sentirme optimista", afirmó Guardiola.



No pudo aprovechar para aproximarse al segundo puesto el Newcastle (3º), que empató 0-0 en casa ante el Leeds (14º) y sigue a dos puntos del Manchester City. Este resultado pone fin a una racha de seis triunfos consecutivos del Newcastle en liga.

Rashford salió del castigo y salvó al Manchester United

En cuarto lugar, dentro de la zona de Liga de Campeones, se puso provisionalmente el Manchester United, que se impuso 1-0 en el terreno del Wolverhampton (18º). El autor del único tanto en ese partido fue Marcus Rashford, en el minuto 76.



Su equipo se pone por el momento con dos puntos por delante del Tottenham (5º), que el domingo recibe al Aston Villa (12º) en el primer partido de 2023 de la Premier League.

Rashford marcó a pesar de haber comenzado el partido en el banco de suplentes por motivos disciplinarios. El atacante inglés había llegado con retraso a una reunión con sus compañeros después de, según explicó, haberse despertado demasiado tarde.



El joven argentino Alejandro Garnacho (18 años) fue titular en el partido en su lugar y desperdició una gran ocasión en el 17. En los otros partidos del sábado, el Crystal Palace (11º) ganó 2-0 en Bournemouth (15º), mientras que el Fulham (7º) se impuso 2-1 al colista Southampton (20º).



