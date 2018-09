Comienza a andar la Liga de Naciones de la Uefa 

El mundo del fútbol tiene un recién nacido: la Liga de Naciones de la Uefa, una nueva competición que arranca el jueves con un estimulante Alemania-Francia en Múnich, en la apertura de un minicampeonato con cuatro divisiones en las que se reparten las selecciones europeas.

Es una creación de Michel Platini cuando era presidente de la Uefa, con el objetivo de reemplazar algunas de las fechas de amistosos, con un torneo que pretende ser más atractivo y por ello más seductor para las difusiones de televisión. La Liga de Naciones de la Uefa ofrecerá además billetes para clasificarse a la Eurocopa. Así funciona esta nueva competición:



Un sistema jerarquizado:



Un total de 51 selecciones europeas se reparten en cuatro categorías, según su nivel (coeficiente Uefa). La Liga de Naciones A tiene a las 12 mejores selecciones, la B a las 12 siguientes, la C a las 15 siguientes y la D a las últimas 16. Cada división tiene cuatro grupos de tres o cuatro equipos, que se enfrentarán a ida y vuelta, de septiembre a noviembre de 2018 en esta primera parte de la primera edición. El sorteo se efectuó en enero y situó por ejemplo a Alemania, la ahora campeona mundial Francia y Holanda dentro de un explosivo grupo. Otro estelar incluye a España con la subcampeona mundial Croacia e Inglaterra.



Final de élite

Únicamente la Liga de Naciones A, la de las mejores selecciones, pone en juego un título de manera honorífica: será mediante un torneo final, una 'Final Four' con semifinales, partido por el tercer puesto y final, donde se enfrentarán los cuatro vencedores de los grupos, del 5 al 9 de junio de 2019. Para el resto se elabora un sistema de ascensos y descensos. Los equipos que finalicen en el último puesto de sus grupos en las ligas A, B y C bajarán a la división inferior. Al contrario, los que acaben en cabeza de las ligas B, C y D subirán al escalón superior.



La Eurocopa-2020

La Uefa decidió innovar al hacer que la habitual fase de eliminatorias no fuera la única puerta de entrada a la Eurocopa-2020. Esas eliminatorias se jugarán de marzo a noviembre de 2019. Sólo 20 plazas se repartirán mediante esas eliminatorias, para los dos mejores equipos de cada grupo. Las cuatro restantes se distribuyen más tarde, en marzo de 2020, durante los repechajes de la Liga de Naciones. Cada Liga (A, B, C y D) organiza sus propios repechajes, dos semifinales y una final. En teoría, los equipos que participan en ellos son los que han terminado, en este final de 2018, como primeros de su grupo de la Liga de Naciones. Como ejemplo, los repechajes más destacados enfrentarán a los líderes de los grupos 1, 2, 3 y 4 de la Liga 1. En la práctica, algunas de esas naciones habrán obtenido ya su clasificación a través de las eliminatorias de la Eurocopa. En ese caso, su lugar en los repechajes pasa al mejor segundo de la Liga en cuestión.



¿El final de los amistosos?

No, la Uefa ha dejado varios huecos en el calendario internacional para que las selecciones europeas puedan, principalmente, medirse a equipos de otros continentes. Aunque no siempre será ante selecciones de otras confederaciones. Francia, por ejemplo, pactó un amistoso ante Islandia el 11 de octubre en Guingamp, cinco días antes de su partido de la Liga de Naciones ante Alemania en el Stade de France.



AFP