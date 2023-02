El portero serbio Marko Dmitrovic, que fue agredido por un espectador que saltó al campo en el tiempo añadido del partido PSV-Sevilla de la Liga Europa, explicó sobre el incidente que sintió que alguien le "empujó por detrás", aunque logró "agarrarlo y tirarlo al suelo", y afirmó que "estas cosas no pueden ocurrir" en un campo de fútbol.



La acción recordó lo sucedido el pasado 12 de febrero, cuando un fanático del Tolima agredió a jugador de Millonarios Daniel Cataño. En esa ocasión, el futbolista devolvió el golpe.

Estaba Navas, Téllez, Suso o Montiel, pues se va para Marko Dmitrovic, serbio de 1’90 que tiene pinta de portero de discoteca.



Demasiado poco le ha hecho, que un par de ostias le ha podido dar.



Grande Dimitrovic!! Vamos Sevilla!! pic.twitter.com/hzEaUhWQDc — Maxi (@maxi23m) February 23, 2023

"Vino un aficionado y me empujó por detrás, seguro que era alguien que estaría borracho y con bronca por cómo iba el partido. Conseguí agarrarlo y tirarlo al suelo hasta que lo redujo la seguridad (del estadio). No entiendo cómo pasan este tipo de cosas, nunca es bonito ver esto en el fútbol y espero que este incidente sea bien castigado", declaró tras el encuentro Dmitrovic.

Sevilla se metió en los octavos de final



Sobre el partido en el Philips Stadion de Eindhoven (Países Bajos), donde su equipo, gracias al 3-0 de la ida, logró la clasificación para los octavos de final de la Liga Europa a pesar de perder 2-0, el meta internacional serbio indicó que el Sevilla "comenzó bien" y "controló la primera parte" y en el comienzo "de la segunda" ante un rival del que sabían que tenía "un juego poderoso con los balones a (Luuk) de Jong".

"Me empujó por la espalda e intentó pegarme. La verdad es que tenía ganas de pegarle... Nunca me he pegado en mi vida, pero sé defenderme", Marko Dmitrović. #DeportePlus https://t.co/RYcVGLJzGK pic.twitter.com/Q9ji5tE6cF — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 23, 2023

"Con el empuje de la grada, ellos metieron el 2-0 al final, pero supimos acabar el partido y pasar a la siguiente ronda", afirmó Dmitrovic, que añadió que, aunque "nunca es bonito jugar" por la baja de un compañero, este jueves le "tocó jugar" porque, poco antes del encuentro, el marroquí Yassine Bono "no se sentía bien". E



l cancerbero balcánico dijo que intentó "darlo todo" y que, si bien el Sevilla "no ha ganado", "afortunadamente ha pasado a la siguiente ronda, que era lo importante".



Preguntado por el sorteo de este viernes, Dmitrovic no mostró preferencia por ningún rival, ya que consideró que deben de centrarse en sí mismos, "analizar este partido, seguir adelante con las cosas buenas que se han hecho y descansar para intentar ganar el domingo" a Osasuna en la Liga.

La queja de Sampaoli



Por su parte, el técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, se quejó de que no hubiera una medida más drástica tras lo ocurrido.



"Lo golpeó un hincha, en la espalda creo. Son cosas que pasan, pero si eso se acepta, puede pasar cualquier cosa de aquí en adelante", dijo Sampaoli, quien consideró que se debería "haber sido más severo" ante esta acción.



Añadió al respecto que "lo del hincha generó mas tensión en un partido que no se merecía perder porque el Sevilla jugó un partido limpio y estuvo mejor que el resultado que se dio. El final no lo esperaba ni el equipo rival. No hizo nada por ponerse por delante porque el Sevilla fue extremadamente superior".



