El congresista Agmeth Escaf no fue el único que pasó un momento incómodo en las tribunas del estadio Metropolitano, donde la selección Colombia enfrentó a la de Venezuela, en el primer partido de las eliminatorias al Mundial 2026. El exembajador Armando Benedetti estuvo en una zona con tensión en algún momento del partido.



A pesar de que inicialmente se dijo que los abucheos eran en su contra, Benedetti aseguró que eran para una persona que estaba detrás de él.



(Puede leer: María Antonia Pardo denuncia acoso y maltrato en estadio de Barranquilla)

El ex embajador ⁦@AABenedetti⁩ tampoco se salvó de las chifladas pic.twitter.com/d7T9HrQvmj — Darcy Quinn (@darcyquinnr) September 8, 2023

A diferencia de la discusión que tuvo el representante Escaf, que inicialmente se creyó que fue por unas sillas solamente, con familiares del jugador Luis Díaz, la del exsenador Benedetti, al parecer, fue por su sola presencia en el estadio ya que este estaba sentado tranquilamente.



"¡Fuera Benedetti!, ¡Sálgase Benedetti!, ¡Sácalo!", le gritaban algunos de los hinchas, mientras él permanecía impávido en su asiento, sin hablar con nadie y con la mirada puesta en la cancha.



Sin embargo, en el video no se puede apreciar si definitivamente todos los abucheos van exclusivamente en su contra.

¿Qué respondió Benedetti?

El exembajador se pronunció por medio de su cuenta de X - antes Twitter - y dijo: "En este video queda clarísimo que a quien le gritan que se vaya es a una persona que estaba detrás de mi, de mi esposa y de mi hijo, y que ofendió al petrismo. Al medio tiempo, fue él quien se terminó moviendo de sitio en el estadio".

En este video queda clarísimo que a quien le gritan que se vaya es a una persona que estaba detrás de mi, de mi esposa y de mi hijo, y que ofendió al petrismo. Al medio tiempo, fue él quien se terminó moviendo de sitio en el estadio. pic.twitter.com/sXV9TBhVkU — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 8, 2023

Escaf se pronunció tras discusión con la familia de Luis Díaz

El congresista Agmeth Escaf señaló que la disputa no solo fue por la ubicación -que él asegura haber comprado-, sino que desde antes ya había recibido ataques por su trabajo por parte de varios aficionados.



(Le recomendamos: Shakira sonríe: decisión de la justicia afectará el amor de Gerard Piqué y Clara Chía)



De acuerdo con el congresista, no se trató de un tema de sillas nada más.



"En efecto llegué y no había puestos libres porque se los habían cogido a pesar de ser puestos numerados, pero el problema surgió desde que llegué a la zona de esas gradas, mucho antes de exigir mis puestos".



También habló del trato que recibió en la gradería del estadio: "El ataque y el acoso que sufrió mi familia se remite es a un tema de violencia política e intolerancia. Lo sé por lo que me gritaban y decían", escribió en su cuenta de Twitter.



Minutos más tarde, en otra publicación, Escaf dijo: "tan pronto llegué con mi familia a esa zona del estadio, Occidental Baja, empezaron los insultos, las groserías y por lo que me decían me queda claro que fue un ataque político. Mucho después fue que empecé a buscar nuestros asientos (que estaban ocupados) y es lo que se ve en las imágenes que están rodando".



Explicó también que prefirió mantenerse tranquilo y que prefirieron subir a un palco. Pero enfatizó: "eso de echarnos cerveza en la cara y otras agresiones son comportamientos muy bajos. Muy ruines".



Para finalizar, hizo un llamado al respeto y a la decencia. "La riqueza de un país está en sus diferencias, en sus matices, en sus muchos colores. No tenemos que agredirnos por pensar distinto", agregó.

Facebook Twitter Linkedin

El momento incómodo de Agmeth Escaf en el Metropolitano. Foto: Captura de video

Añadió que "el ataque y el acoso que sufrió mi familia se remite es a un tema de violencia política e intolerancia. Lo sé por lo que me gritaban y decían".



En el video publicado en redes sociales, se ve el momento en el que Escaf se acerca a la familia de Díaz a reclamarle por los asientos, a lo que Geraldine Ponce, esposa del futbolista guajiro, le insiste en que nadie tiene silla dentro del estadio.

El mal rato de ⁦@agmethescaf⁩ en el Metropolitano. le reclamaba sus sillas a las familia de Luis Díaz y terminaron sacándolo del estadio pic.twitter.com/SFYhYHHvY3 — Darcy Quinn (@darcyquinnr) September 7, 2023

En otro video se aprecia a la multitud coreando 'fuera, fuera, fuera' e incluso un asistente le grita "Abrase de aquí", mientras que Agmeth dice: "Estas son mis sillas".



(No deje de leer: Selección Colombia: ¿era penal sobre Jefferson Lerma? Video)

🇨🇴ATENCIÓN Luego de decir ‘Usted No saben quien soy yo’ sacan A @agmethescaf del Metropolitano durante el Partido Colombia vs Venezuela pic.twitter.com/Wgnz5tjeKe — By Viral 24 (@ByViral24) September 8, 2023

Con respecto al partido, la selección Colombia ganó el encuentro gracias al gol de Rafael Santos Borré y empezó con pie derecho su camino rumbo a México/Estados Unidos/Canadá 2026.

También puede leer:

Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS