La vida deportiva de Arley Dinas terminó abruptamente hace 18 años. Había recibido una nueva convocatoria para la Selección Colombia en la Copa América de Perú 2004 y justamente en un partido con el local, el 12 de julio en Trujillo, saltó a cabecear un balón ofensivo de los ‘incas’, pero cayó mal y se le rompió el cartílago de la rodilla derecha.



Su equipo de base era el Deportes Tolima, al que regresó sin poder volver a jugar, porque ni la Federación ni el club le autorizaron la intervención quirúrgica, que sí realizó de buena voluntad el médico Mario Figueroa, profesional que lo había conocido en el América de Cali.

La crisis de Arley

Arley Dinas. Foto: Archivo EL TIEMPO

En 2020 su situación se ha agravado y manifestó que el dolor no lo dejaba caminar ni dormir boca abajo.



“Como se había reventado el cartílago me lo sacaron y me dijeron que no podía volver a jugar fútbol, el médico Figueroa era amigo mío por lo de América y trabajaba en Imbanaco”, dijo Arley a Futbolred en ese entonces.



De las dificultades que experimentaba en ese momento, señaló que “las cosas se han ido complicando, si estoy un ratico sentado cuando me voy a parar tengo que hacerlo sin estirar la rodilla porque me duele horrible, como si me metieran un conducto. Ahora si un niño me tira un balón no lo puedo alcanzar, me toca hacerlo con la pierna rígida para no tener que doblarla.

El nuevo trabajo de Arley

Lo último que se ha sabido del exfutbolista es que trabaja como obrero en una ladrillera.



"Estoy manejando una ladrillera en Cali, donde se hacen ladrillos. Ya llevo dos años en este nuevo proyecto. Al fútbol lo dejé prácticamente a un lado", le contó a Infobae el colombiano de 47 años.



Dinas confesó que el primer tiempo tras el retiro no fue nada sencillo: "Estaba acostumbrado a una vida de lujo y de repente, de un día para el otro, me quedé sin nada. Fue un momento muy duro de atravesar".

"Lo poco que hice jugando al fútbol lo utilicé para comprarme una casa. En esta época se gana mucho dinero, un jugador en un año o dos puede definir su futuro en un 60 o 70 por ciento por las cantidades que se manejan. En mi época era diferente, no se pagaba muy bien", agregó.





