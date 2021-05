Nacional perdió y se enredó en la Copa Libertadores

Atlético Nacional cayó 1-0 con Argentinos Juniors, en la quinta fecha del grupo F en la Copa Libertadores 2021. Los verdolagas no tuvieron un solo remate directo al arco y terminaron derrotados gracias a un gol de Emanuel Herrera en tiempo de descuento. Los antioqueños deberán ganar en Chile, si quieren seguir con vida en el certamen continental.

Los locales salieron a poner condiciones de juego, sobre el minuto 5, Miguel Torren de cabeza, mandó la pelota cerca del arco colombiano. Luego, al minuto 9, un remate cruzado de Gabriel Florentin, por poco abría el marcador, pero la pelota pasó cerca del arco custodiado por Aldair Quintana.



Nacional respondió al minuto 20 con Jonatan Álvez, pero el uruguayo luego de eludir dos jugadores, efectuó un remate de media distancia, pero fue muy suave. Argentinos recuperaba rápido la pelota y era peligroso cada vez que incursionaba al arco contrario.



El ‘bicho’ seguía atacando por las bandas y al minuto 25 por poco marcaba Jonathan Sandoval, pero su golpe de cabeza no estuvo centrado y los centrales de Nacional Geisson Perea y Emmanuel Olivera lograron despejar el peligro. Al 29, Argentinos en dos oportunidades pudo marcar, pero estuvo atento Quintana conteniendo los remates de Sandoval y del ex Santa Fe Jonathan Gómez.



Sin embargo, el marcador no se movió en el primer tiempo, en parte gracias a la mala puntería del local y la buena respuesta de Quintana en un par de ocasiones resolvió de buena manera.



En la etapa complementaria, Nacional salió más propositivo sobre el arco rival, aunque le faltaba puntería en el último pase, Argentinos esperaba y buscaba el contraataque por bandas y con la pelota quieta como aliada.



Al minuto 23, volvió a acercarse el local mediante un tiro de esquina por el sector derecho y ante la salida de Quintana, la pelota le quedó a Jonathan Gómez quien cabeceó en el corazón del área y sobre la línea la logró despejar de cabeza Baldomero Perlaza.



Pasaron 81 minutos para que Alexandre Guimarães realizara el primer cambio, ingresando Vladimir Hernández en lugar de Alex Castro. Sobre el minuto 43 y tras el ingreso por Andrés Andrade, Neyder Moreno cobró un tiro libre y la pelota pegó en el vertical izquierdo, salvándose Argentinos.



En el último minuto y tras un tiro de esquina sobre el sector izquierdo a favor del local, un golpe de cabeza de Kevin Macallister, le quedó servida en el segundo palo a Emanuel Herrera, quien definió a la salida de Quintana, pasando al frente en el marcador para Argentinos Juniors, quienes habían hecho un mejor partido y consiguieron el triunfo que les definió el grupo F a su favor.



Al final, los verdolagas sufrieron una segunda derrota en la fase de grupos que lo dejó tercero en la tabla y con la obligación de ganar en Chile para avanzar a los octavos de final o sumar algún punto y que Nacional de Montevideo no sume para conseguir el cupo a la Copa Suramericana.



En la última fecha, Argentinos Juniors visita en Uruguay a Nacional de Montevideo, mientras que Atlético Nacional visita en Chile a Universidad Católica.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8