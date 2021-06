La Argentina de Messi cede en casa y Chile se lleva un puntazo

Argentina y Chile no lograron sacarse ventaja e igualaron 1-1 en un partido de ida y vuelta que se jugó sin público este jueves en Santiago del Estero por la séptima fecha de la clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022.

En un encuentro equilibrado y sin brillo, el astro Lionel Messi abrió el marcador a los 23 minutos, de penal, con un tiro cruzado y suave y venció la valla de Claudio Bravo. El penal no había sido sancionado por el árbitro venezolano Valenzuela, que no vio una falta de Guillermo Maripán que enganchó en el área a Leandro Martínez cuando recibía un pase profundo de Angel Di María, pero fue señalado por el VAR.



La apertura llevó un poco tranquilidad a la Albiceleste pero no duró mucho, ya que a los 36 minutos Chile tuvo su oportunidad facilitada por una desatención defensiva local y no la desaprovechó.

Argentina vs. Chile. Messi intenta quitarse la marca. Foto: EFE

Una falta de Juan Foyt sobre Jean Meneses generó un tiro libre de 30 metros ejecutado por el delantero Charles Aranguiz, que recibió Gary Medel y empujó al gol el 'niño maravilla' Alexis Sánchez.



El gol de la selección chilena entrenada por el uruguayo Martín Lasarte, igualó las cosas en el marcador y también en el juego para un Chile que pudo superar la ausencia de su figura Arturo Vidal, contagiado de covid.



Tras el penal convertido por Messi, Bravo tuvo su revancha veinte minutos más tarde, cuando voló para descolgar la pelota del ángulo izquierdo e impedir un gol de tiro libre de Messi que parecía inminente.



A los 79 minutos, el travesaño fue el que le dijo no a otro preciso remate libre de la 'Pulga' que pudo haber desesquilibrado el marcador para Argentina. A los 87, otro

fuerte remate del astro del Barcelona fue desviado por el arquero chileno.



En el segundo tiempo, fue creciendo La Roja, al ritmo de la pérdida de la brújula de los 11 de Lionel Scaloni. Se notó en la cancha que no se veían las caras desde noviembre 2020 debido a la suspensión en marzo de las cuarta y quinta fechas del premundial por la ola de covid-19 que azota a la región.



Con un tiro libre peligroso de Alexis Sánchez a los 60, Chile pudo haber ampliado el marcador. Dos minutos después tuvo un remate el local Leandro Martínez que terminó en las manos de Bravo.



Las idas y vueltas ponían en peligro ambos campos pero ninguno logró concretar y debieron conformarse con un punto para cada uno que a Argentina le sabe a poco y para Chile es un justo premio.



AFP

