Argentina vs. Uruguay: un clásico de la Copa América

La selección uruguaya, que quedó libre en la primera jornada del Grupo A de la Copa América de Brasil, debutará este viernes ante Argentina, que empató los tres últimos partidos que jugó, dos por las eliminatorias mundialistas y uno por la Copa América, a pesar de empezar ganando los tres encuentros.

Paraguay lidera la zona A con tres puntos y le siguen Argentina y Chile, con uno.

Uruguay, que todavía no debutó, y Bolivia, que cayó ante la Albirroja, no tienen unidades.



La Albiceleste empató en las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas (1-1 ante Chile y 2-2 ante Colombia) y después igualó con Chile (nuevamente por 1-1) en la primera jornada de este torneo.



Las tres veces, Argentina estuvo adelante en el marcador. "Nos faltó tranquilidad, cuando estuvimos en ventaja no pudimos tenerla. Nos faltó tener el control de la pelota", dijo el capitán albiceleste Lionel Messi en rueda de prensa tras igualar ante la Roja.



La buena noticia para el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, es que el zaguero Cristian Romero, titular en los dos partidos de las eliminatorias mundialistas, se recuperó de una molestia muscular que lo marginó del debut ante Chile en la Copa América.



Se prevé que el ingreso de Romero, en lugar de Lucas Martínez Quarta o Nicolás Otamendi, será el único cambio que realizará Scaloni, que tiene a todos sus jugadores a disposición.



