De la mano de Estefanía Banini, que no marcó goles pero fue precisa en los pases para lograrlos, la selección Argentina sometió este martes con un 4-0 a Perú, en la ciudad colombiana de Armenia, con lo que revive en la Copa América Femenina.

Yamila Rodríguez, Florencia Bonsegundo, Eliana Stabile y Érica Lonigro fueron las autoras de los goles que dejan a Argentina con 3 puntos y con posibilidades de llegar más alto en la Copa tras su derrota por 0-4 ante Brasil en su primera salida.



En el partido que abrió la jornada, la selección brasileña consiguió su segunda victoria consecutiva en la Copa al derrotar cómodamente, con doblete de Adriana, por 0-3 a Uruguay, con lo que reafirmó, con seis puntos, su liderato en el Grupo B.

Poco para analizar



En el juego de fondo, pese a que desde el comienzo la Albiceleste encerró a las peruanas en su propio campo, no podía concretar el gol que buscaban sin prisa pero sin pausa las dirigidas por Germán Portanova.



A esta altura del partido la gran figura del partido era la portera Maryory Sánchez, quien atajó remates argentinos que le llovían de todos lados. La tranquilidad regresó al campamento argentino gracias a que Yamila Rodríguez logró derrotar la resistencia de Sánchez a pase de Estefanía Banini.



Pese a que no marcó Banini, que milita en el español Atlético de Madrid, terminó como la jugadora más importante de su equipo porque tuvo vocación ofensiva y le sobraron fuerzas para respaldar, cuando fue necesario, la labor de marca en la mitad del campo en detrimento de las peruanas que no podía hilar su juego.



Argentina no pudo aumentar la ventaja pese a que tuvo claras oportunidades con Rodríguez, Diana Falfán y Mariana Larroquette, que fallaron ante la portera Sánchez.



Iban apenas siete minutos del segundo tiempo cuando, al fin, Argentina pudo ampliar la diferencia. Fue un centro de Rodríguez bien capitalizado por Florencia Bonsegundo, que se desempeña en el español Madrid.



Perú, que tiene en el banco técnico a Conrad Flores, intentó replantear el partido con lo que tenía sin resultados favorables. Incluso, fue a peor porque Eliana Stabile le marcó el 3-0. Iban 62 minutos de juego.



Cerrando el partido Argentina logró el cuarto de la noche a través de Érica Lonigro, marcador que les permite mirar el futuro con optimismo.



El próximo viernes 15 Argentina recibirá a Uruguay, mientras que Perú hará lo mismo con Venezuela, en juegos que se disputarán en el estadio Centenario, en donde el público no se ha hecho presente como se esperaba.



🎥 La Albiceleste venció a Perú y sumó su primer triunfo en la CONMEBOL Copa América Femenina 2022 🇦🇷 🆚 🇵🇪 #CAFem | #VibraElContinente | @Argentina | @SeleccionPeru pic.twitter.com/n5JC9yGLDr — Copa América (@CopaAmerica) July 13, 2022



EFE