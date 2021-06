Argentina ya hizo la tarea: está en cuartos de final de la Copa 

Argentina se clasificó este lunes a los cuartos de final de la Copa América-2021 al anotar su segundo triunfo con un 1 a 0 ante Paraguay, en un partido luchado en el que los guaraníes merecieron más, por la tercera fecha del Grupo A en Brasilia.

Alejandro Gómez anotó el único gol de la Albiceleste a los 10 minutos, para convertir al equipo de Lionel Messi en el segundo clasificado del grupo, después de que Chile asegurara su pase a primera hora con un empate 1-1 contra Uruguay.



"Haber clasificado ya, cuando todavía queda una jornada, nos da tranquilidad. Recuperaremos fuerzas y entrenamiento", dijo el DT argentino, Lionel Scaloni.



Paraguay, sin cambios en el esquema de presión que propone su técnico Eduardo Berizzo, lo invadió y le quitó el dominio, poniendo resistencia en un encuentro por momentos áspero. Pero no le alcanzó para definirlo y deberá seguir en la pelea.



"Arrinconamos a nuestro rival (pero) no pudimos encontrar la jugada para empatar el partido", señaló luego del encuentro el entrenador de los guaraníes, el argentino Eduardo Berizzo.



Messi alcanzó en este cotejo un récord al cumplir su presentación internacional número 147 en el seleccionado mayor de Argentina, empatando al ya retirado Javier Mascherano.



La Albiceleste logró el pase con cambios en más de la mitad de sus jugadores en relación al partido contra los charrúas el viernes pasado. Aunque sin convencer, avanza hacia su objetivo de cortar una racha de 28 años sin títulos.



Este lunes no se volvió a ver la "solidez" que el entrenador destacó cuando Argentina salió envalentonada del triunfo en el partido pasado.



La albiceleste se fue desinflando con el correr de los minutos, y terminó ganando sin armar el juego en el que se siente a gusto para fabricar jugadas.



Lionel Scaloni ya había anticipado en la víspera que Paraguay sería un rival "incómodo" y "difícil", como le resultó.



El jueves, en la cuarta y última fecha del grupo, Argentina descansará y Paraguay se medirá contra Chile en Brasilia, a un paso de la clasificación.



Como contra Uruguay, la albiceleste salió a apretar en el inicio, aquí en busca de su pase de zona, animada tras superar a su clásico rival del Rio de la Plata.



Alejandro 'Papu' Gómez, jugador del Sevilla, tuvo su oportunidad delante del arco paraguayo y la facturó picándole la pelota a Anthony Silva en los primeros minutos. Fue antes de que Paraguay calentara motores.



En una jugada parecida, Sergio Agüero tuvo la suya mano a mano frente al arquero guaraní, pero la perdió apenas por arriba del travesaño.



La siguiente clara para Argentina en la primera mitad fue un tiro libre de Messi en la puerta del área, pero el 10 no pudo festejar el récord concretando su especialidad.



Argentina se fue quedando después del gol ante el avance de Paraguay, que lo amenazó con mayor dominio y corridas de su delantera veloz que se topó sin claridad con la defensa albiceleste.



Miguel Almirón puso el arranque en la escuadra guaraní, y el goleador Ángel Romero intentó sin encontrar el arco. En el cierre del primer tiempo la pelota rebotó en el albirrojo Junior Alonso y se coló en el arco de Silva. Pero el árbitro venezolano, Jesús Valenzuela, lo invalidó por el offside de Messi, que confirmó el VAR. Entonces, fue todo para Argentina.



En la segunda mitad la Albirroja fue la que propuso. Siguió buscando por los laterales, sin agachar la cabeza en ningún momento. Insistió intentando colarse en la zaga albiceleste que se defendió exigida, forzando varios córners y un tiro libre desde el costado izquierdo a los 60', que quedó en manos de Emiliano Martínez. Una autoridad en el arco argentino.



Poco después, Paraguay tuvo una nueva chance frente al área que Romero pegó en la barrera, cuando merecía el empate en el peor momento de la celeste y blanca.



Paraguay había demostrado que juega hasta el final en su triunfo en el debut, cuando se levantó de una desventaja con un 3-1 en el segundo tiempo.



DEPORTES

Con AFP