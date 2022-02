Colombia se juega el martes una de las últimas cartas para llegar al Mundial de Catar-2022 frente a una Argentina diezmada y sin su líder, Lionel Messi, pero en racha y alentada por unos 50.000 hinchas en Córdoba (centro).

A sólo tres fechas del cierre de la clasificatoria sudamericana, la selección cafetera (17 puntos) está sexta en la tabla, por el momento afuera de las dos plazas directas aún disponibles y de la quinta que permite una repesca con la confederación asiática.



Le puede interesar: (Argentina vs. Colombia: estas serían las alineaciones titulares)



En liza están Ecuador (24), Perú (20), Uruguay (19) e incluso Chile (16). La Albiceleste (32), escolta del líder Brasil (36), enfrenta el choque con la clasificación en el bolsillo. Pero la motiva mantener un invicto de 28 partidos.



Sin su bastonero Messi le ganó a Chile 2-1 una dura batalla en el desierto de Calama, a 2.400 metros de altitud. En cambio, Colombia cayó en su bastión de Barranquilla por 1-0 contra Perú. Arrastra el peso de seis partidos sin ganar y más de 550 minutos sin marcar un gol.



"Las probabilidades están en nuestra contra, pero queremos desafiarlas", dijo el delantero colombiano Radamel Falcao García, uno de los viejos lobos de mar llamados a filas por el DT Reinaldo Rueda para esta parada tan difícil.Selección Colombia: esta es la hora oficial del juego contra Argentina

Los números

La estadística favorece a los argentinos. Contra Colombia se han enfrentado en 39 ocasiones, claramente la ventaja es mucha, pues han salido airosos en 19 encuentros.



Colombia solo ha podido ganar 10 partios y se han registrado 11 empates, lo que no sirve para este partido del martes.



Por la eliminatoria la cosa no cambia, pues de los 11 encuentros disputados, Argentina ha ganado nueve y Colombia solo tres.



Análisis: Argentina vs. Colombia, partido de máxima atención





DEPORTES