Argentina ganó y quedó a tiro de la fase final

Muy temprano arribó la Selección Argentina al estadio Hernán Ramírez Villegas, donde hizo una breve inspección al terreno antes de jugar contra Ecuador, compromiso que ganaron los ‘gauchos’ 1-0.

Los ecuatorianos, en el inicio del compromiso quisieron lucirse, pero era evidente la carga de su eliminación anticipada, y si bien eran los dueños del balón, fueron los argentinos los primeros en pronunciarse con el tiro elevado de Adolfo Gaich, asistido por Matías Zaracho.



La ‘albiceleste’ tenía claro su objetivo de sellar la clasificación a la siguiente fase del Preolímpico, y pese a no hacerse a la posesión de la pelota, si logró abrir el marcador a través de Alexis Mac Allister, quien puso su lance de pierna derecha al palo izquierdo de Wellington Ramírez.



Por unos instantes, los argentinos controlaban a los ecuatorianos, sin embargo, tuvieron algunas falencias defensivas que los expusieron, evidencia del disparo directo de Alejandro Cabeza, que por poco establece el empate y le prendió las alarmas al técnico Fernando Batista.



Los máximos representantes del tango mundial, no querían perder la melodía que los tenía con ventaja en el marcador y en otra movida por poco vuelve a celebrar Mac Allister, hasta ese momento el socio y más inquieto jugador de su Selección.



Los pupilos de Jorge Celico pretendieron sacarse la espina de su mala participación y por las bandas ponían en aprietos a su rival con los centros al corazón del área, que exigió a la zaga, al punto de generarse un peligro eminente, el cual no cumplió su cometido por la falta de definición.



Batista recuperó el aire, luego de la reorganización de sus dirigidos que terminaron el primer tiempo con más opciones de anotar frente al decrecimiento de su adversario que se fue a los vestuarios lleno de inconvenientes, luego de haber sido combativo.



La etapa complementaria arrancó sin novedades nominales, aunque si se notó la intención de igualdad del equipo de Celico, que en menos de cuarenta segundos casi cumple el propósito, no obstante, Jhon Sánchez, después de pisar los predios de Nicolás Cambeses, pareció tomar el control del esférico que hizo un extraño que confundió al portero y al medio campista, quienes perdieron la referencia del redondo, que finalmente fue evacuado.



Las emociones crecieron en un bando y en el otro, pero fue Ecuador el que le puso picante al partido con el zapatazo de Cabeza, que fue rechazado con la frente, en la línea de anotación por Nehuen Pérez, encargado de respaldar la buena actuación de Cambeses.



El compromiso se destacaba con las ideas tejidas desde la mitad de la cancha con apoyo por los extremos, que siempre terminaban sin riesgo, salvo un remate de Gaich, que vio a su remate besarse con el vertical y en un acto de infidelidad se dirigió a la tribuna sur del estadio Hernán Ramírez Villegas.



El solitario gol de Alexis Mac Allister dejó a Argentina a un paso de la siguiente fase del Preolímpico.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Pereira

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA