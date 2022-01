La selección Argentina se impuso este jueves por 1-2 a Chile, con goles de Lautaro Martínez y Ángel Di María, en los 2.260 metros de altitud de Calama, en un duelo válido por la decimoquinta fecha de las eliminatorias sudamericanas a Catar 2022.



Temprano, a los nueve minutos de juego, Ángel Di María abrió el marcador tras una explosiva diagonal que definió con perfil cambiado en un tiro imposible para el portero chileno, Claudio Bravo.



A los 20 minutos de partido, el chileno-británico Ben Brereton igualó el encuentro con un cabezazo que venció sin problemas al guardametas argentino, Emiliano Martínez. El ariete del Inter de Milán, Lautaro Martínez, definió tras un remate de De Paul que Bravo hizo rebotar, anotando el 1-2 sobre Chile a los 34 minutos de partido.

Bajas contra Colombia

Argentina, ya clasificado al Mundial de Catar, afronta una serie de ausencias por covid-19 y por amonestaciones. De hecho el DT Lionel Scaloni no pudo estar en Chile, al dar positivo en su última prueba PCR.



Pero para enfrentar a Colombia el próximo martes, varias son las ausencias confirmadas, empezando por Lionel Messi, que no estuvo en esta convocatoria.



Además, Scaloni no podrá contar con Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, jugadores que fueron amonestados y por acumulación de tarjetas quedaron suspendidos.



Argentina tendrá que hacer muchos remiendos para suplir sus numerosas bajas, sobre todo en el medio campo y la zona defensiva.





