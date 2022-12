El seleccionador argentino de fútbol, Lionel Scaloni, recibió este miércoles el cariño de los vecinos de Pujato, un pueblo tranquilo de la provincia de Santa Fe con menos de 4.000 habitantes en el que nació en 1978 y donde tendrá próximamente una calle con su nombre.

Un día después del multitudinario acto en el que la 'Scaloneta' fue saludada en Buenos Aires por unos cinco millones de seguidores por el título mundial logrado en Qatar 2022, el técnico fue homenajeado en esta localidad que vivió los últimos días del torneo dividida entre el orgullo por su hijo ilustre y la tristeza por la muerte de un vecino en accidente de tráfico.



"Creí que había llorado todo, pero todavía me quedan emociones. Veo gente del pueblo y de alrededores. Esto es el triunfo de todos. Ni de un club ni de otro, sino de todo el país. Esta selección jugó para la gente. Es muy emocionante y gratificante esto", dijo un conmovido Scaloni.



El exjugador de los españoles Deportivo de La Coruña, Racing de Santander y Mallorca, los italianos Atalanta y Lazio, los argentinos Newell's Old Boys y Estudiantes de La Plata y el inglés West Ham United fue distinguido con una placa por parte de las autoridades.



Además, el presidente comunal (alcalde), Daniel Quacquarini, anunció que Lionel Scaloni dará nombre a una calle en una localidad que ya cuenta con un mural suyo, el del Club Atlético Sportivo Matienzo, donde dio sus primeros pasos futbolísticos.

Respuesta a los franceses

Por estos días se conoció una iniciativa de los franceses. Por medio de una página web se recogieron firmas con el fin de pedir que la final contra Argentina se repitiera.



El público francés sigue indignado por la pérdida del título mundial y han recurrido a todo tipos de peticiones para que se anule el partido, una utopía.



Los argentinos respondieron a esa petición. Este sábado se conoció que una cuenta de twitter de Valentín Gómez comenzó la 'campaña'.



"Si los franceses están juntando firmas para que se repita la final del mundial, propongo que aprovechemos el momento de unión de los argentinos y juntemos firmas para que los franceses dejen de llorar y ganarles también el mundial de las firmas", escribió.



Y tiene eco. Varios mensajes llegaron: "Desde que les ganamos la final del mundial de fútbol, los franceses no paran de llorar, quejarse y no aceptan que Argentina es el campeón del mundo", dicen.



"Si no fuera por Mbappé, no llegan ni a los penales". "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no firma, es un francés".



"Messi es el mejor de la historia del fútbol y tiene de hijo a Mbappé", fueron otros de los mensajes.



