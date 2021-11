Scaloni cuenta con Messi para enfrentar a Brasil

El capitán y goleador de Argentina, Lionel Messi, jugará frente a Brasil en el clásico sudamericano a disputarse el martes en San Juan (oeste) por el premundial de Catar-2022, anunció el entrenador, Lionel Scaloni.



"Está bien en lo físico. Está confirmado que va a jugar, esperemos que se encuentre bien", afirmó Scaloni en rueda de prensa en el predio de entrenamientos y concentración al sur de Buenos Aires, sin aclarar si lo hará desde el comienzo.

Los otros lesionados

Por la derecha en el sector del mediocampo estará Leandro Paredes. Foto: Archivo Particular

La prensa argentina dice que Messi se alistará desde el comienzo en el superclásico sudamericano en San Juan. El astro venía arrastrando dolencias físicas y sólo jugó 20 minutos ante Uruguay (1-0) en la fecha anterior. El Brasil de Neymar, líder con 34 puntos, está clasificado a la Copa del Mundo.



La Albiceleste, segunda con 28 unidades, está a un sólo paso de lograr el boleto. Consultado sobre otros lesionados, como el volante central Leandro Paredes, y el mediocampista de ataque Paulo Dybala, respondió que todavía deben ser "evaluados" y que se decidirá "a último momento".



La escuadra verdeamarilla se aseguró el pasaje mundialista al vencer a Colombia 1-0 y Argentina viene de superar en Montevideo a Uruguay 1-0.



Una combinación de resultados podría darle el pase cuando restan disputarse 15 puntos. "El partido es de gran dificultad. Son un equipo que tiene las cosas muy claras. Es el más vertical de Brasil de los últimos tiempos, no elabora tanto", señaló el DT.



Son los dos líderes

Los dos están invictos, pero hay hegemonía futbolera de los brasileños a nivel regional. "Ellos (Brasil), recuperan la pelota rápido y no perdonan. Tenemos que tomar recaudos. Tenemos que disfrutarlo, con una buena cancha y un estadio casi lleno", subrayó

Scaloni.



El seleccionador exhortó a "disfrutar" el clásico y recordó que "el último partido (entre ambos) no se pudo ver". Así evocó el DT el suspendido choque en Sao Paulo por la clasificatoria, a raíz de una invasión de cancha de inspectores sanitarios anticovid-19.



La FIFA aún no resolvió si se juega o se otorgan los puntos a uno de los dos seleccionados.



AFP