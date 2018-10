Una Argentina contundente goleó 0-4 a Irak en partido amistoso

Argentina goleó este jueves a Irak por 0-4, con goles de Lautaro Martínez, Roberto Pereyra, Germán Pezzella y Franco Cervi, en un amistoso jugado en Arabia Saudí en la antesala del partido de este martes contra Brasil, también en Arabia.

Martínez abrió el marcador a los 18 minutos con un gran cabezazo y Pereyra, que ingresó en el entretiempo, puso el 0-2 a los 53. El 0-3 lo marcó Pezzella de cabeza tras un tiro de esquina a ocho minutos del final de cabeza y Cervi anotó el 0-4 en el último minuto.



Argentina asumió rápidamente el protagonismo del partido y se adueñó de la pelota con facilidad. Irak salió al campo con cinco defensores y una premisa clara: encajar la menor cantidad de goles posibles.



La primera oportunidad clara para la Albicelete fue a los cuatro minutos, cuando Pezzella logró cabecear a la portería tras un tiro de esquina. A los 18 llegó el gol de Martínez tras un centro desde la izquierda de Marcos Acuña, su excompañero en Racing Club.



Irak intentaba que sus once jugadores estuvieran detrás de la línea de la pelota y el partido se volvía soporífero por momentos. La estadística mostraba en el entretiempo que la Albiceleste había tenido la pelota el 74% del tiempo.



El entrenador interino de Argentina, Lionel Scaloni, movió el banquillo en el entretiempo y justamente Pereyra, quien ingresó por Rodrigo De Paul, puso el 0-2 con una buena definición tras engañar a su marcador con una finta. Paulo Dybala jugó mejor el segundo tiempo que el primero y, pese a no poder convertir, mostró un gran nivel.



La segunda etapa estuvo plagada de interrupciones por los cambios y no tuvo emociones fuertes porque una igualdad de Irak parecía una quimera. Pezzella puso el 0-3 a solo ocho minutos del final con un fuerte cabezazo tras un tiro de esquina y Cervi anotó el definitivo 0-4 en el último minuto.



Argentina jugará el próximo martes ante Brasil en el estadio King Abdullah Sports City. La Albiceleste enfrenta estos partidos sin algunas de sus máximas figuras por decisión de Scaloni.

Síntesis

Irak: Jalal Hassan; Alaa Mhawi, Mustafa Nadhim, Ahmed Ibrahim (m.56, Mahdi Kamil), Ali Faez (m.77, Rebin Sulaka), Ali Adnan (m.68, Hussam Kadhim); Osama Rashid, Bashar Resan (m.70, Mazin Fayyadh), Amjad Attwan; Ahmed Yasin (m.46, Mohannad Ali) y Justin Meram (m.46, Hussein Ali). DT: Srecko Katanec.



Argentina: Sergio Romero; Fabricio Bustos (m.75, Walter Kannemann), Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Marcos Acuña; Leandro Paredes (m.59, Franco Cervi), Maximiliano Meza (m.46, Santiago Ascacibar), Franco Vázquez (m.46, Roberto Pareyra); Paulo Dybala, Rodrigo de Paul (m.46, Eduardo Salvio) y Lautaro Martínez (m.56, Giovanni Simeone). DT: Lionel Scaloni.



Goles: 0-1, m.18: Lautaro Martínez. 0-2, m.53: Roberto Pereyra. 0-3, m.82: Germán Pezzella. 0-4, m.90: Franco Cervi.



Árbitro: El saudí Fahad Al-Mirdasi amonestó a Adnan y Fayyadh.



Incidencias: partido amistoso jugado en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd, ubicado en Riad, ante unos 20.000 espectadores.



EFE