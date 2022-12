El salón Haras El Dok del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz hizo de marco para el exclusivo casamiento del jugador de la Selección Argentina Nicolás Tagliafico y su novia de hace ocho años, Carolina Calvagni, con quien ya había tenido una unión civil en 2021.

Con la temática mundialista presente en cada momento de la boda, la encargada de preparar los detalles fue también una figura fuerte en el ambiente del fútbol: la exesposa de Diego Maradona, Claudia Villafañe. Y entre los invitados se destacaron los campeones del Mundial de fútbol Qatar 2022 y compañeros del flamante esposo, Lautaro Martínez y Lisandro Martínez, que fueron con sus parejas.



Él, con un traje negro y moño; y ella, con un vestido confeccionado por la diseñadora israelí Berta Privée de corte sirena y flores bordadas a mano que le trajo una amiga desde Ámsterdam, salieron sonrientes unos minutos para hablar con la prensa que hizo guardia en el salón de eventos.



Ante los invitados, el defensor dijo que la boda era “muy íntima” y se refirió a sus compañeros del seleccionado nacional. “Fue difícil para todos venir, tenemos por suerte a la familia, amigos muy íntimos, que nos están acompañando esta noche”, comentó el futbolista, quien contó que el resto del plantel le envió mensajes para que disfrutara de la noche. “Es lo más lindo que hay tratar de disfrutar cada momento y nosotros lo estamos haciendo”, sostuvo Tagliafico.



Sobre los ausentes del plantel se sabe que una buena parte de los campeones del mundo ya partieron hacia sus respectivos clubes, mientras que otros todavía están en la Argentina, pero tuvieron compromisos. En este último grupo estuvo el capitán Lionel Messi, a quien se lo vio junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro asistir al cumpleaños de 15 de una sobrina en Rosario, su ciudad natal, donde pasa sus días de descanso.



Entre risas, Tagliafico expresó, cuando habló con los medios, que el nivel de nervios entre dar el “sí” y marcar al delantero francés Kylian Mbappé en la final del Mundial “estuvieron a la par” y comentó: “No por el ‘sí’, sino el nerviosismo del momento de la ceremonia. Todavía no caigo que somos campeones del mundo. Seguramente con el tiempo me voy a dar cuenta y con el cariño de la gente, que cada vez que salimos lo hace notar”.



Para cerrar, los novios contaron que en la boda habría sorpresas y también bandas en vivo. Lo que no contaron era que el propio Tagliafico era quien iba a subir al escenario a cantar, como quedó reflejado en redes sociales.

En el oficio religioso, Villafañe -que este año con su empresa ya organizó otras bodas de renombre como la de Florencia Peña o Barbie Vélez- apostó por imponentes bouquets de flores en tonos blancos, rosas y lilas.



La exesposa de Diego Maradona se tomó una foto para Instagram junto a su equipo de trabajo y también compartió postales del festejo donde se la vio preparar a la novia antes del ingreso por la tardecita, hasta la cena por la noche, cuando la iluminación y la vegetación fueron protagonistas.

'We are the Champions' sonó en plena fiesta



En una parte de su llegada hacia el altar, la pareja caminó al ritmo de Don’t stop me now, de Queen. La banda británica sonó también en otro momento clave de la noche. Durante la celebración, Tagliafico se mostró con la medalla de oro y la Copa del Mundo que ganó en Qatar. En ese momento se oyó la canción We are the champions.



En el cotillón también preponderó el celeste y blanco. Mientras estallaban los temas de moda en la pista, se repartieron a los invitados pilusos y capas de la Argentina. Asimismo, Tagliafico firmó camisetas de los allegados que fueron hasta el salón para celebrar con ellos esta unión y hasta se puso su casaca de campeón.

