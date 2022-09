Una pelea protagonizaron los jugadores de Argelia y Marruecos, que jugaban la final de la Copa Árabe de la categoría Sub-17, como se puede ver en las imágenes.

No se conoce el fondo de la batalla campal, pero fue tremendo. La pelea se desató y muchos aficionados saltaron de la tribuna para unirse al conflicto.



Se ve claro en el video el enfrentamiento de los equipos, cuyos bancos también entraron en el problema.

Increíble pelea



Lo más fuerte es cuando el público ingresa al campo de juego y en vez de separar a los jugadores comenzaron a pegarles.



La policía hizo presencia, pero el número de unidades fue mínima. Las autoridades no han dado el parte del acontecimiento.

Qué pena esto. Nada más ganarle Argelia a Marruecos la final de la Copa Árabe Sub 17, pasa esto: decenas de personas agrediendo a los chavales mientras festejaban😡😡😡 📽️ @DZfoot pic.twitter.com/0xioAlI9sA — Manu Heredia (@ManuHeredia21) September 9, 2022



