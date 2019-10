No se salva nadie: así jugó Colombia contra Argelia

La de este martes es la peor derrota de la Selección Colombia desde el 3-0 contra Argentina en San Juan, en noviembre de 2016, en la eliminatoria para el Mundial de Rusia. Y resultó un papelón, en el que ninguno de los jugadores utilizados por el DT Carlos Queiroz respondió a las expectativas. Este es el análisis individual del equipo:

David Ospina: las tres que pateó Argelia al arco fueron adentro. Una de ellas, el segundo gol, con algo de mala suerte por un desvío. Cinco puntos.



Luis Orejuela: le hicieron la fiesta por su zona, en especial en el primer tiempo, y en ataque apoyó muy poco. Quedó en deuda en este partido. Cuatro.





Dávinson Sánchez: a pesar de que físicamente parecía estar mano a mano con los argelinos, en el mano a mano perdió siempre y no se vio seguro. Cuatro.



Óscar Murillo: un regreso fatal. Regaló en la salida la pelota que terminó en el primer gol de Argelia. Inseguro y distraído. Tres.



Johan Mojica: no jugaba con la Selección desde el último partido del Mundial de Rusia, contra Inglaterra. No se acomodó nunca y también dio muchísimas ventajas. Cuatro.



Yairo Moreno: muy pasivo, liviano para jugar en la primera línea de mediocampistas y con poco apoyo al ataque. Solo jugó 45 minutos. Cuatro.



Jefferson Lerma: en distintos momentos del partido, jugó en las tres posiciones de la primera línea y en ninguna brindó seguridad. Mejoró un poco cuando entró Barrios y tuvo un remate desde el borde del área tras un rebote, pero poco más. Cinco.

​

Mateus Uribe: poco agresivo en marca, sin salida y sin aportar mayor cosa. No terminó el partido: lo reemplazó Andrés Ibargüen. Cuatro.



Juan Guillermo Cuadrado: con todo y que falló mucho en la entrega, era el único que le aportaba algo de luces a Colombia. Y el técnico lo sacó para el segundo tiempo. Cinco.



Luis Fernando Muriel: intercambió posiciones con Morelos, un rato por la banda, otro como punta. Un cabezazo y poco más. Cuatro.



Alfredo Morelos: todavía no ha respondido a la confianza del técnico. Solo hizo un remate, desde el borde del área, en el primer tiempo. Cuatro.



Roger Martínez: reemplazó a Muriel (1 ST). No se notó. Tres.



Luis Sinisterra: entró por Moreno (1 ST). Se le abona el entusiasmo de los primeros minutos en la cancha, pero se fue apagando. Cinco.



Luis Díaz: ingresó por Cuadrado (1 ST). También intentó poner algo de alegría, pero todo se quedó en esfuerzos individuales. Cinco.



Andrés Ibargüen: fue el reemplazo de Morelos (25 ST). Aporte nulo. Sin calificación.



Wílmar Barrios: jugó los últimos 25 minutos, en reemplazo de Mateus Uribe. A esa hora ya estaban 3-0 abajo... Sin calificación.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc