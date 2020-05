Juez de la Champions 2016 dice que se equivocó a favor del Real Madrid

El inglés Mark Clattenburg, el juez que fue designado para dirigir la final de la Liga de Campeones 2016, que disputaron Real Madrid y Atlético de Madrid en Milán (Italia), reveló fuertes detalles del error que cometió en ese encuentro y que jugó a favor de los dirigidos por Zinedine Zidane.

Clattenburg, nacido el 13 de marzo de 1975 e internacional desde 2007, estuvo auxiliado en las bandas por sus compatriotas Simon Beck y Jake Collin. El cuarto árbitro fue el húngaro Viktor Kassai y los jueces de línea de gol fueron los también ingleses Anthony Taylor y Andre Marriner. Todos se equivocaron aquel día que terminó en una tanda de penales y un nuevo título del Real Madrid.



El árbitro inglés, en entrevista fue consultado por los cinco jugadores más difíciles que ha tenido que enfrentar en un terreno de juego. Uno de ellos fue el defensor portugués Pepe, que en ese entonces jugaba en el Real Madrid y de inmediato quiso recordar la anécdota, que lo tuvo como protagonista.



"En esa final, el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte pero el gol fue en fuera de juego por muy poco. Nos dimos cuenta en el descanso. Era una acción difícil y mi asistente falló", dijo Clattenburg haciendo referencia al tanto de Sergio Ramos.



Luego de eso, Pepe cometió un penal contra Fernando Torres y el portugués fue a buscar al juez. "Eso no es penalti nunca, Mark", me dijo él y yo le contesté:"Su primer gol no debería haber subido al marcador" y se calló. La gente pensará que es raro, porque dos errores no hacen un acierto. Los árbitros no pensamos así, pero los jugadores sí. Sabía que si le decía eso aceptaría la situación. No era nada divertido arbitrarle, tenías que estar vigilando constantemente", concluyó el árbitro.



