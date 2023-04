En Latinoamérica piden una sanción ejemplar para el árbitro Fernando Hernández, quien dirigió este sábado el duelo entre América y León en la Liga MX, que terminó en empate 2-2; resultado que los mantiene como escoltas del puntero Monterrey.

Las acusaciones contra Hernández tiene que ver con un insólito hecho que protagonizó. Todo se dio cuando los jugadores de León se acercaron al juez a reclamarle una supuesta mano en el primer gol del América. Insistían en que revisara la acción y el árbitro se negó.



En medio del insistente pedido en el equipo visitante, apareció en escena el volante argentino Lucas Romero, quien terminó siendo agredido por el árbitro. Hernández levantó la rodilla para golpearlo cuando este le reclamaba. Mostró la amarilla y de pasó sacó un golpe directo a la entrepierna. Una acción que le reprochan.



Árbitro agrede a futbolista

Edgardo Codesal, quien fuera presidente y director técnico de la Comisión de Arbitraje, señala que Fernando Hernández bien podría ser expulsado del arbitraje mexicano, después de haber agredido a un jugador de León, durante el juego contra el América.



Después del primer gol de las Águilas que parecía precedido de una mano la cual no fue revisada por el VAR, los jugadores de León se fueron sobre el árbitro y este, se ve claramente en repeticiones, le dio un rodillazo al argentino Lucas Romero.



Añadió: “Es gravísimo. No recuerdo en 50 años que tengo en México, un hecho de esta naturaleza. Lo que sí creo definitivamente, es que le puede costar la baja definitiva del arbitraje”.



“Lo que acabo de ver en principio es gravísimo, y debería amerizar la expulsión del arbitraje. En principio por reglamento, la Comisión Disciplinaria deberá sancionarlo hasta con 2 años, pero la Comisión de Arbitraje (presidida por Armando Archundia), puede darle de baja por la gravedad del hecho”, concluyó el experimentado juez.



*Con información de Futbolred y El Universal, de México. (Del Grupo de Diarios de América)