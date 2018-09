Raphael Claus dirigirá el Millonarios vs. Santa Fe de la Suramericana

El brasileño Raphael Claus dirigirá el partido entre Millonarios y Santa Fe, en los octavos de final de la Copa Suramericana. El juego se disputará el 2 de octubre, a las 7:45 de la noche, en el estadio El Campín.

Fabricio Vilarinho y Alessandre Rocha serán los asistentes arbitrales, mientras que el cuarto juez será Wagner Magalhaes, todos de nacionalidad brasileña.



Claus, de 39 años e internacional desde 2015, ha dirigido siete veces partidos de equipos colombianos en torneos de Conmebol, dos en la Copa Libertadores (River Plate vs. Medellín, en 2017, y Nacional vs. Bolívar, en 2018), y cinco en la Suramericana (Junior vs. Tolima y Liga de Loja vs. Santa Fe, en 2015; Junior vs. Blooming, en 2016; Sportivo Luqueño vs. Cali, en 2017, y Medellín vs. Sol de América, en 2018).



En la actual edición de la Copa Suramericana ha dirigido tres partidos, con tres penaltis sancionados, 16 tarjetas amarillas y ninguna expulsión.



En el partido de ida, el pasado 18 de septiembre, Santa Fe y Millonarios empataron 0-0.



DEPORTES